Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Катак. Ледниковый побег" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Таинственный поезд Таинственный поезд
Киноафиша Фильмы Таинственный поезд Таинственный поезд, 1989: актеры и роли
Mystery Train Таинственный поезд 1989 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
Билеты от 400 ₽
Билеты от 400 ₽
В избранное Уже в избранном
Билеты

Таинственный поезд, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джим Джармуш Джим Джармуш Jim Jarmusch
В ролях
Юки Кудо Youki Kudoh Скримин Джей Хокинс Screamin' Jay Hawkins Синк Ли Стив Бушеми Стив Бушеми Steve Buscemi Джо Страммер Joe Strummer Масатоси Нагасэ Masatoshi Nagase
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Патхан: Схватка со смертью
Патхан: Схватка со смертью
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Круче некуда
Круче некуда
2023, США, боевик
Побег из страны роботов
Побег из страны роботов
2023, Китай, анимация
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Related video
В СССР не замечали: что в «Интердевочке» заставило иностранцев смеяться до икоты
Отец Шпицы получил сотни комплиментов от восторженных дам: самому впору сниматься в кино
Самые желанные: женщин с этими именами чаще всего зовут замуж
Вовсе не шеф-повар: Ивлев годами водит простых людей за нос
Шуточный тест: спланируйте отпуск и узнайте, какая вы сосиска
Фото юной Елены Ханги наделали шума в Сети: пришлось оправдываться
Сын Сергея Есенина прославился так, что отец позавидовал бы: в СССР знал каждый
Внучка Светланы Немоляевой поразила народ: будто неродная
Один взгляд на эту картинку поможет выяснить, что люди ценят в вас больше всего: тест поражает точностью
В этой старушке не узнать жену советского Ватсона: в 63 выглядит на все 100 (фото)
Настоящую фамилию звезды сериала «Великая» знают лишь избранные: с ней не прославишься
По этой песне в нулевые народ сходил с ума: сегодня слушать стыдно
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше