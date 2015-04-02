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Малышка на миллион Малышка на миллион
Киноафиша Фильмы Малышка на миллион Отзывы о фильме «Малышка на миллион»
Million Dollar Baby Малышка на миллион 2004 / США
7.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Отзывы о фильме «Малышка на миллион»

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Наша рецензия

Как бы смешно это ни прозвучало, но по прошествии нескольких десятилетий режиссерского опыта Клинт Иствуд стал одним из самых великих кинопостановщиков современности. «Таинственная река», а теперь и «Малышка на миллион» – яркие тому подтверждения. Million Dollar Baby – абсолютно не гламурная, не приключенческая, не поучительная, почти не спортивная, почти не социальная и почти не голливудская история. Она движется в совершенно иной плоскости, живет в совершенно другом измерении, нежели даже…

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Ирина 2 апреля 2015, 12:51
Полностью согласна: Браво, мистер Иствуд! Фильм потряс до глубины души. Смотрела его в Норвегии. Свободных мест в зале не было, что случается очень редко. После фильма никто не проронил ни слова, так все были потрясены. Многие плакали.

Очень рекомендую сходить, но только не тем, кто хочет "легкого" фильма.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Алина 2 апреля 2015, 12:51
Я что-то пропустила, но как переводится слово, которое было написано у нее на халате?*))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Алина 2 апреля 2015, 12:51
Спасибо за ответ, я видно невнимательно смотрела*)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ЛЛЛ 2 апреля 2015, 12:51
СУПЕР!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Анна 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Drew от 18/03/2005 - 14:05:23

Присоединяюсь к предыдущему оратору. Есть типичные голливудские фильмы. Две штуки. С хэппи-эндом и вовсе даже и наоборот. Это как раз второй вариант. Неужели есть в нем что-то новенькое? Бедняги, какой кризис. Абсолютно ведь не найти хорошего сценария, сюжетица для фильма... н-да... видимо и правда - диагноз...

Треть фильма мы смеялись, но не над блестящими остротами Фрэнки и святого отца, а потому что иначе было просто невозможно: глядя на серьезные, сопереживающие лица зрителей, можно было подумать, что дают Лебединое озеро (ну, к примеру..) А глядя на экран понимаешь - обычный качественный штамп, с бредком, как водится...

Вспомните "Гадкого утенка", господа, особенно если на пластинке =)), и не обвиняйте меня в черствости душевной!

Некоторое оживление внесло в наши ряды обсуждение отключит/не отключит. Товарищ высказал здравую мысль, что вряд ли, потому как эвтоназия не одобряется вообще, а в Штатах и вовсе даже, а значица Оскара бы не дали... м-дя..

Не призываю не ходить и не смотреть совсем, но ни хорошего кинозала, ни повторного просмотра фильм не требует.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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