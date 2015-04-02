Наша рецензия

Как бы смешно это ни прозвучало, но по прошествии нескольких десятилетий режиссерского опыта Клинт Иствуд стал одним из самых великих кинопостановщиков современности. «Таинственная река», а теперь и «Малышка на миллион» – яркие тому подтверждения. Million Dollar Baby – абсолютно не гламурная, не приключенческая, не поучительная, почти не спортивная, почти не социальная и почти не голливудская история. Она движется в совершенно иной плоскости, живет в совершенно другом измерении, нежели даже…