Как бы смешно это ни прозвучало, но по прошествии нескольких десятилетий режиссерского опыта Клинт Иствуд стал одним из самых великих кинопостановщиков современности. «Таинственная река», а теперь и «Малышка на миллион» – яркие тому подтверждения. Million Dollar Baby – абсолютно не гламурная, не приключенческая, не поучительная, почти не спортивная, почти не социальная и почти не голливудская история. Она движется в совершенно иной плоскости, живет в совершенно другом измерении, нежели даже…
Очень рекомендую сходить, но только не тем, кто хочет "легкого" фильма.
Присоединяюсь к предыдущему оратору. Есть типичные голливудские фильмы. Две штуки. С хэппи-эндом и вовсе даже и наоборот. Это как раз второй вариант. Неужели есть в нем что-то новенькое? Бедняги, какой кризис. Абсолютно ведь не найти хорошего сценария, сюжетица для фильма... н-да... видимо и правда - диагноз...
Треть фильма мы смеялись, но не над блестящими остротами Фрэнки и святого отца, а потому что иначе было просто невозможно: глядя на серьезные, сопереживающие лица зрителей, можно было подумать, что дают Лебединое озеро (ну, к примеру..) А глядя на экран понимаешь - обычный качественный штамп, с бредком, как водится...
Вспомните "Гадкого утенка", господа, особенно если на пластинке =)), и не обвиняйте меня в черствости душевной!
Некоторое оживление внесло в наши ряды обсуждение отключит/не отключит. Товарищ высказал здравую мысль, что вряд ли, потому как эвтоназия не одобряется вообще, а в Штатах и вовсе даже, а значица Оскара бы не дали... м-дя..
Не призываю не ходить и не смотреть совсем, но ни хорошего кинозала, ни повторного просмотра фильм не требует.
Авторизация по e-mail