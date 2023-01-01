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Малышка на миллион Малышка на миллион
Киноафиша Фильмы Малышка на миллион Малышка на миллион, 2004: актеры и роли
Million Dollar Baby Малышка на миллион 2004 / США
7.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Малышка на миллион, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Клинт Иствуд Клинт Иствуд Clint Eastwood
В ролях
Клинт Иствуд Клинт Иствуд Clint Eastwood Хилари Суонк Хилари Суонк Hilary Swank Морган Фриман Морган Фриман Morgan Freeman Джей Барушель Джей Барушель Jay Baruchel Майк Колтер Майк Колтер Mike Colter Люсия Рийкер Майкл Пенья Майкл Пенья Michael Pena Брюс МакВитти Bruce MacVittie Джо Д' Анджерио Энтони Маки Энтони Маки Anthony Mackie Марго Мартиндейл Марго Мартиндейл Margo Martindale Брайан Ф. О’Бирн Брайан Ф. О’Бирн Brían F. O'Byrne Брайан Ф. О’Бирн Брайан Ф. О’Бирн Brían F. O'Byrne Бенито Мартинес Бенито Мартинес Benito Martinez
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