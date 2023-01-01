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Малышка на миллион
Малышка на миллион, 2004: актеры и роли
Million Dollar Baby
Малышка на миллион
2004 / США
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7.7
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Малышка на миллион, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Клинт Иствуд
Clint Eastwood
В ролях
Клинт Иствуд
Clint Eastwood
Хилари Суонк
Hilary Swank
Морган Фриман
Morgan Freeman
Джей Барушель
Jay Baruchel
Майк Колтер
Mike Colter
Люсия Рийкер
Майкл Пенья
Michael Pena
Брюс МакВитти
Bruce MacVittie
Джо Д'
Анджерио
Энтони Маки
Anthony Mackie
Марго Мартиндейл
Margo Martindale
Брайан Ф. О’Бирн
Brían F. O'Byrne
Брайан Ф. О’Бирн
Brían F. O'Byrne
Бенито Мартинес
Benito Martinez
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