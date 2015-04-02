Наша рецензия

Фильм, в российском прокате озаглавленный – ради игры с кулинарным смыслом – «Вкус жизни», в оригинале называется No Reservations, что буквально означает отсутствие необходимости в предварительном заказе ресторанных столиков, в более широком смысле – «Никаких оговорок!», а в еще более широком – «Никаких правил!». Любители изучать надписи на англоязычных этикетках наверняка подметят сходство такого названия с известным «No preservatives», в переводе на русский (минуя посторонние, хоть и сильно…