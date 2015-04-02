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Вкус жизни Вкус жизни
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No Reservations Вкус жизни 2007 / США / Австралия
7.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Вкус жизни»

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Наша рецензия

Фильм, в российском прокате озаглавленный – ради игры с кулинарным смыслом – «Вкус жизни», в оригинале называется No Reservations, что буквально означает отсутствие необходимости в предварительном заказе ресторанных столиков, в более широком смысле – «Никаких оговорок!», а в еще более широком – «Никаких правил!». Любители изучать надписи на англоязычных этикетках наверняка подметят сходство такого названия с известным «No preservatives», в переводе на русский (минуя посторонние, хоть и сильно…

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Комментарии Обсудить в чате
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Император 2 апреля 2015, 12:51
Хороший душевный фильм. Правда немного скучноватый, но оставляет только положительные впечатления.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
валера 2 апреля 2015, 12:51
фильм полный отстой ничего интересного, тягомотина какая то!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Termik82 24 апреля 2016, 12:05
8 из 10
24 апреля 2016, 12:05 Ответить
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