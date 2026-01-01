Оповещения от Киноафиши
О фильме

Трагикомический портрет современного итальянского общества, основанный на реально случившейся истории. Доведенный до отчаяния долгами и несчастной любовью, мелкий сицилийский бизнесмен решает ограбить банк, разоривший его… и раздать все деньги
Страна Италия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2005
Режиссер
Джованни Ла Парола
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 3 голоса
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
