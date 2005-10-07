Вало, 2005

Героями этой истории стали очень симпатичные и храбрые ребята. В начале ХХ века 9-летний мальчик Вало и его друг Вилле учредили в маленькой деревне свою собственную школу. Дети там стали учить друг друга, что, как вы догадываетесь, понравилось далеко не всем взрослым. Некоторые из них и вовсе попытались закрыть эту школу, чему страстно воспротивились ребятишки. И раз так, то приключения не заставили себя ждать.

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