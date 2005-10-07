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Вало
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Valo

Вало, 2005

2005 / Швеция / Финляндия
4.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть О фильме
Гран-при детского жюри на МКФ в Тель-Авиве, премия лучшему актеру (Й.Кехусмаа) на МКФ в Олимпии (Греция), вторая премия детского жюри на МКФ в Оулу (Финляндия), приз ЮНИСЕФ режиссеру за вклад в борьбу за права детей.
Героями этой истории стали очень симпатичные и храбрые ребята. В начале ХХ века 9-летний мальчик Вало и его друг Вилле учредили в маленькой деревне свою собственную школу. Дети там стали учить друг друга, что, как вы догадываетесь, понравилось далеко не всем взрослым. Некоторые из них и вовсе попытались закрыть эту школу, чему страстно воспротивились ребятишки. И раз так, то приключения не заставили себя ждать.
4.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 7 октября 2005
Режиссер
Кайя Юриккала
В ролях
Вили Ярвинен
Йони Кехумаа
Сара-Мария Юнтунен
Алина Сакко
Эвелина Ууситало
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вало 1 постер
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