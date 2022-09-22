XXII Международный фестиваль студенческих фильмов «ПитерКиТ» стартует 14 октября

В период с 14 по 18 октября пройдет первый этап фестиваля. В первом этапе традиционно принимают участие студенты Государственного института кино и телевидения, а с 12 по 16 ноября 2022 года проходит второй этап фестиваля, который объединит участников из более 30 стран мира.

Государственный институт кино и телевидения открывает новую страницу двадцатилетней истории Международного фестиваля студенческих фильмов «ПитерКит». Институт является современной киношколой и сегодня тесно связан с киноиндустрией, ее целями и задачами. Студенческий международный кинофестиваль – важнейшее событие для студентов и преподавателей, поскольку из года в год география фестиваля расширяется.

Генеральный продюсер фестиваля – член Союза кинематографистов России, кандидат филологических наук, ректор ГИКиТ Наталия Горина.

Президент фестиваля – советский и российский актёр театра и кино, народный артист России, Михаил Боярский.

Председатель жюри – российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, лауреат более 30 премий и фестивалей Александр Котт.

В этом году впервые Фестиваль принимает на конкурс полнометражные дебютные игровые фильмы, созданные выпускниками профессиональных киношкол, в период с 2019-2022 г.

Из 500 заявок, поступивших в программный комитет Фестиваля, в основной конкурс попадает не более 50 короткометражных картин, общая конкурсная программа составляет в 14-18 часов показов. В этом году отбирать фильмы для Фестиваля будет Ирина Любарская, российский кинокритик, в течение многих лет возглавлявшая отбор короткого метра «Кинотавра». Неигровое кино будет отбираться Дарьей Хреновой, сценаристом и режиссером документального кино, отборщиком и членом жюри международных фестивалей. Ситора Алиева — художественный руководитель Фестиваля «Кинотавр» киноэксперт возглавит отбор полнометражного дебютного игрового кино. Группу по отбору анимационного кино возглавит Российский аниматор и режиссёр-мультипликатор, Алексей Горбунов.

Государственный институт кино и телевидения ждет всех на показах и фестивальных событиях. Фестиваль - это открытый конкурсный показ в мультимедийном киноконцертном зале института, мастер-классы от членов жюри и приглашённых гостей, ведущих кинематографистов, питчинги проектов и торжественные церемонии открытия и закрытия Фестиваля с награждением победителей и вручением призовых статуэток.