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Встречайте культурный апрель в Великан Парке

6 апреля 2022 10:34 Проверено редакцией
Встречайте культурный апрель в Великан Парке

Каждую неделю на экране кинотеатра вы сможете увидеть уникальные спектакли и красочные арт-лектории с участием известных актеров и деятелей искусства.

Программа:

6 апреля - Великая история любви Ромео и Джульетта балет в постановке Рудольфа Нуреева.

13 апреля - постановка «Фауст» в Мадриде: торжество оперных звёзд в опере Шарля Гуно, поставленной в Королевском театре Мадрида Алексом Олле из знаменитой театральной группы La Fura dels Baus.

20 апреля - #АртЛекторийВКино «Сальвадор Дали: В поисках бессмертия». Увлекательное путешествие в жизнь, искусство и историю любви художника и его музы Галы.

24 апреля - Дебют Тимура Бекмамбетова на театральной сцене. Философская притча или восточная сказка? «Ходжа Насреддин» в Театре Наций.

27 апреля - Театр Globe представляет спектакль по пьесе Шекспира - «Венецианский купец». В главной роли - Джонатан Прайс.

Расписание и билеты:

по ссылке https://vk.cc/bYJtl8;

в официальном приложении «Великан Парк» в iOS и Google play;

на сайте www.velikan-park.ru

Встречайте культурный апрель в Великан Парке

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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