Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша События От «Рок-н-ролла» до «Золушки»: чем удивит «Балтийский дом» в новом сезоне

От «Рок-н-ролла» до «Золушки»: чем удивит «Балтийский дом» в новом сезоне

1 августа 2025 10:12 Проверено редакцией
От «Рок-н-ролла» до «Золушки»: чем удивит «Балтийский дом» в новом сезоне

Громкие премьеры, захватывающие фестивали и магия театра круглый год — «Балтийский дом» поделился планами на сезон 25/26.

С наступлением нового театрального сезона «Балтийский дом» предстанет перед своими зрителями в обновлённом облике — насыщенным, многогранным, полным премьер и долгожданных встреч с искусством.

В финале текущего года афиша театра пополнится тремя новыми произведениями.

В конце августа под сводами театра возродится в новой трактовке постановка Юрия Цуркану — «Рок-н-ролл на закате», где в основе лежит произведение драматурга Михаила Хейфица.

Спустя всего две недели, 12 сентября, камерная сцена театра распахнёт кулисы для премьеры «Фантазии Фарятьева» — проникновенного драматургического произведения в прочтении Вацлава Дембовского. Зрители знакомы с этой историей благодаря одноименно кинокартине, созданной Ильёй Авербахом.

Октябрь принесёт в стены театра ноты южного колорита: зрители погрузятся в мелодичный и темпераментный мир грузинской классики — постановку «Ханума», которая впервые будет представлена в стенах «Балтийском доме». Режиссёр Лев Рахлин вместе со своей креативной командой пообещал сотворить не просто спектакль, но настоящее красочное пиршество сценического искусства, способное подарить радость как взрослым, так и самым юным театралам.

В предновогоднюю пору публика погрузится в волшебную атмосферу классической «Золушки», воплощённой на сцене Александрой Мамкаевой. В этом представлении будет всё: магические превращения, завораживающие перевоплощения, триумф света над тьмой — всё то, за что каждый из нас так любит сказки.

Кульминацией осеннего сезона станет грандиозный 35-й Международный фестиваль «Балтийский дом», который развернётся с 5 по 18 октября. В насыщенной афише фестиваля зрители смогут не только окунуться в мир выдающихся спектаклей, но и увидеть тематические экспозиции, побывать на уроках от мастеров сцены и пообщаться с ними в неформальных беседах.

Февральские снега растопит XV Фестиваль «Монокль», который вновь соберёт лучших мастеров жанра моноспектакля. Весна же, по уже сложившейся многолетней традиции, ознаменуется возвращением фестиваля «Встречи в России». «Балтийский дом» вновь распахнёт свои двери для друзей — творческих коллективов русских театров со всех уголков мира, которые привезут в северную столицу лучшее из их нового репертуара.

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡 1
👏
🥺
🤔
🥱
Что идет в театрах Москвы
Мертвая волна
18+
Драма

Мертвая волна

20 августа в 20:00 Театр.doc на Лесной
от 1500 ₽
Кармен. Пахита. Вальпургиева ночь
12+
Балет

Кармен. Пахита. Вальпургиева ночь

12 сентября в 19:00 Москонцерт-холл
от 1000 ₽
Лес
16+
Комедия

Лес

1 октября в 19:00 Новый драматический театр
от 800 ₽
Не Москва и не Питер: россияне массово мечтают перебраться на ПМЖ в этот приграничный город
Сосновые иголки засыпаю солью — все лето и осень радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для умных хозяек
Помешалась на автоковриках из «Фикс Прайса»: 5 способов использовать их на даче — для машины уже ничего не осталось
Зумеры выбрали героя, которому хотят подражать: ему больше 130 лет и он обошел саму Гермиону Грейнджер
Все 10 серий этого «шикарного» триллера от Скорсезе уже вышли — и число фанатов растет с каждым днем: «затягивает с первых минут»
Самый летний тест уже здесь: 7 вопросов по «Три плюс два» — отвечаем, пока отпуск не закончился
Стоило появиться Устюгову — и рейтинг сериала Okko взлетел до космических 8,5: «Шедевр ААА-класса (на фоне прочих отечественных)»
«Ставлю оценку 5»: 3 свежих сериала 2026 года, которые можно включить сегодня и посмотреть до самого финала
Детям такое лучше не смотреть: в этой серии «Смешариков» спрятали отсылку к самому знаменитому хоррору Хичкока
Постапокалипсис, выживание и запертый дом: главная летняя новинка Netflix собрала все, что любят зрители, — и все равно разочаровала
5 российских мини-сериалов, которые хочется пересматривать снова и снова: в каждом всего 8 серий — и ни одной лишней
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше