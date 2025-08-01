От «Рок-н-ролла» до «Золушки»: чем удивит «Балтийский дом» в новом сезоне

С наступлением нового театрального сезона «Балтийский дом» предстанет перед своими зрителями в обновлённом облике — насыщенным, многогранным, полным премьер и долгожданных встреч с искусством.

В финале текущего года афиша театра пополнится тремя новыми произведениями.

В конце августа под сводами театра возродится в новой трактовке постановка Юрия Цуркану — «Рок-н-ролл на закате», где в основе лежит произведение драматурга Михаила Хейфица.

Спустя всего две недели, 12 сентября, камерная сцена театра распахнёт кулисы для премьеры «Фантазии Фарятьева» — проникновенного драматургического произведения в прочтении Вацлава Дембовского. Зрители знакомы с этой историей благодаря одноименно кинокартине, созданной Ильёй Авербахом.

Октябрь принесёт в стены театра ноты южного колорита: зрители погрузятся в мелодичный и темпераментный мир грузинской классики — постановку «Ханума», которая впервые будет представлена в стенах «Балтийском доме». Режиссёр Лев Рахлин вместе со своей креативной командой пообещал сотворить не просто спектакль, но настоящее красочное пиршество сценического искусства, способное подарить радость как взрослым, так и самым юным театралам.

В предновогоднюю пору публика погрузится в волшебную атмосферу классической «Золушки», воплощённой на сцене Александрой Мамкаевой. В этом представлении будет всё: магические превращения, завораживающие перевоплощения, триумф света над тьмой — всё то, за что каждый из нас так любит сказки.

Кульминацией осеннего сезона станет грандиозный 35-й Международный фестиваль «Балтийский дом», который развернётся с 5 по 18 октября. В насыщенной афише фестиваля зрители смогут не только окунуться в мир выдающихся спектаклей, но и увидеть тематические экспозиции, побывать на уроках от мастеров сцены и пообщаться с ними в неформальных беседах.

Февральские снега растопит XV Фестиваль «Монокль», который вновь соберёт лучших мастеров жанра моноспектакля. Весна же, по уже сложившейся многолетней традиции, ознаменуется возвращением фестиваля «Встречи в России». «Балтийский дом» вновь распахнёт свои двери для друзей — творческих коллективов русских театров со всех уголков мира, которые привезут в северную столицу лучшее из их нового репертуара.