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Рок-н-ролл на закате
Киноафиша Рок-н-ролл на закате

Спектакль Рок-н-ролл на закате

Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Рок-н-ролл на закате»: Лирическая комедия о любви и одиночестве

Приглашаем вас на премьеру лирической комедии в двух действиях «Рок-н-ролл на закате», режиссированной Юрием Цуркану. В главных ролях — заслуженные артисты России Дарья Юргенс и Валерий Соловьев.

Сюжет

Спектакль рассказывает смешную и немного грустную историю о мужчинах и женщинах в «серебряном возрасте». Главные герои — заядлый рыбак-одиночка и женщина, которая скучает по внукам и обожает прогулки по магазинам.

Одиночество приводит их в танцевальную студию, где они становятся парой. Но что делать, если партнер наступает на ноги, а партнерша не может попасть в ритм? Каждая их встреча становится настоящим «укрощением строптивого», но несмотря на все трудности, герои не теряют надежды станцевать вместе свой главный танец.

Звезды на сцене

Эта история впервые была представлена на нашей сцене звездным дуэтом — народной артисткой России Татьяной Пилецкой и заслуженным артистом России Анатолием Дубановым. Сегодня их эстафету подхватывает не менее талантливая пара — Дарья Юргенс и Валерий Соловьев.

Что вас ждет?

Приходите и насладитесь уникальным сочетанием юмора и глубины. Режиссер Юрий Цуркану вместе с актерами создаст атмосферу, которая заставит вас улыбнуться и задуматься о поиске ритма не только в танце, но и в жизни.

Не упустите возможность увидеть этот яркий спектакль, который подарит вам множество эмоций и оставит приятные воспоминания!

Режиссер
Юрий Цуркану
В ролях
Дарья Юргенс
Дарья Юргенс
Валерий Соловьев
Валерий Соловьев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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19:30 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
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