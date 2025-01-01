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Комедия о театре
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Спектакль Комедия о театре

12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Комедия о театре: Заглянем за кулисы

Давно мечтали узнать, что скрывает закулисье? Эта комедия подарит вам уникальную возможность погрузиться в мир театра и понять, что происходит за сценой. Яркая форма, простая подача и актуальный юмор — три ключевых компонента, которые помогут вам разобраться в главном вопросе: «Что же находится по ту сторону сцены?»

Что вас ждет?

Спектакль обещает быть насыщенным и захватывающим. Зрителей ждут комичные ситуации, неожиданные повороты сюжета и, конечно же, интересные персонажи, которые сделают ваше времяпрепровождение незабываемым.

Интересные факты

  • Комедия активно использует элементы импровизации, что делает каждое представление уникальным.
  • Автор пьесы — известный драматург, чьи работы ставились на лучших сценах страны.
  • В спектакле участвуют как опытные актеры, так и молодые таланты, что добавляет особую атмосферу.

Не пропустите!

Если вы хотите узнать, как создается волшебство театра, и провести вечер в компании остроумных персонажей, этот спектакль — именно то, что вам нужно. Забудьте о повседневных заботах и приходите на незабываемое представление!

В ролях
Виталий Боровик
Максим Амельченко
Алексей Поляков
Кирилл Петров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 800 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
20:00 от 800 ₽

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