Объявлен старт заявочной кампании проекта «Кино за 7 дней»

Министерство культуры Республики Татарстан, Дирекция по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино» и фонд «Кино и Театр» объявляют о старте подачи заявок на международный проект, сочетающий в себе черты мобильной лаборатории кино и выездных кинокампусов, «Кино за 7 дней».

Суть проекта - создание короткометражных фильмов продолжительностью в 7 минут от отобранных творческих групп со всего мира. В проекте ожидается участие до 10 команд. Съемки будут идти на территории Республики Татарстан в сентябре в течение семи дней на заданные темы. Итоговая демонстрация работ в стадии монтажной сборки состоится в рамках XI Международного молодежного кинофестиваля в Казани 7 сентября.

Основной целью проекта является популяризация туристической, инвестиционной привлекательности Республики Татарстан как уникальной кинолокации. Задачами его являются развитие кинематографической инфраструктуры, привлечение международных специалистов, укрепление творческих связей, создание молодежных кинопроектов в ко-продукции. В марте начинается старт заявочной компании, в апреле можно будет подать синопсисы на русском и английском языках, в мае будут приниматься лучшие сценарии, а уже в июне отборочная комиссия подведет итоги и выберет победителя. Прием синопсисов и сценариев происхоит до 31 мая.

Фильм-победитель получит 500 тысяч рублей, обладатели второго и третьего места - 300 и 200 тыс. рублей. По итогам все короткометражки будут объединены в киноальманах о Татарстане, который может попасть в федеральный и международный прокат. Чтобы подать заявку на участие в проекте, необходимо пройти по ссылке: https://goo.gl/forms/IX4MjtMffxyxCn2j2 По всем вопросам о проекте «Кино за 7 дней» обращаться по эл. адресу: cinematimekzn@gmail.com.