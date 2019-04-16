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Киноафиша События «Мечтатели» Бертолуччи вновь на большом экране

«Мечтатели» Бертолуччи вновь на большом экране

16 апреля 2019 13:16 Проверено редакцией
«Мечтатели» Бертолуччи вновь на большом экране

В Москве и Петербурге пройдут показы культового фильма  Бернардо Бертолуччи о майских событиях в Париже 1968 года — «Мечтатели».

Париж, «красный май» 1968 года: история сексуальной революции в отдельно взятой парижской квартире, происходящая на фоне студенческих волнений. Демонстрации студентов, баррикады на улицах, но у трёх молодых людей — своя реальность, свой мир, наполненный кинематографическими аллюзиями. Дни и ночи напролет они смотрят фильмы и не выходят из дома.

Бертолуччи начинает свой рассказ с прелюдии майских событий — с закрытия Французской синематеки, которая спровоцировала студентов на первые уличные столкновения, вылившиеся в демонстрации и забастовки. «Запрещать запрещается!» — было основным лозунгом бастующих, хотя политические взгляды студентов однозначно определить было невозможно. Идея была в самой революции.

Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

14 мая, 21:00 — к/ц «Родина» (Санкт-Петербург) 14 мая, 19:30 — к/т «Космос» (Москва)

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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