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Киноафиша События Худрук Александринского театра дебютирует на сцене театра Камала в Казани

Худрук Александринского театра дебютирует на сцене театра Камала в Казани

24 декабря 2025 08:22 Проверено редакцией
Худрук Александринского театра дебютирует на сцене театра Камала в Казани

Что остается от любви, когда сама она уже в прошлом? Можно ли собрать разбитое счастье как коллекцию драгоценных экспонатов? Этими вопросами задаются создатели нового спектакля Театра им. Галиаскара Камала «Музей невинности».

Премьеру по роману нобелевского лауреата Орхана Памука в Казани представляет художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев. Несмотря на то, что сам Кобелев вырос в Татарстане, эта постановка стала его первой режиссерской работой на татарском языке.

Спектакль Кобелева — не просто история страсти, а глубокое исследование любви, времени и памяти. Стамбул, 1970-е. Молодой аристократ Кемаль, стоящий на пороге выгодного брака, неожиданно сталкивается со своей истинной любовью. Роман с бедной девушкой Фюсун, полный страсти и тайны, становится для него единственной реальностью. Чтобы удержать ускользающие мгновения, герой начинает собирать странную коллекцию: вещи, принадлежавшие возлюбленной или напоминающие о ней. Каждая вещь — свидетельство, каждый предмет — болезненное и прекрасное воспоминание. Но может ли музей вещей стать музеем чувств? И что происходит, когда жизнь превращается в экспозицию утраченного счастья?

Никита Кобелев видит в романе Памука универсальную историю, близкую казанской публике. Отзываясь о романе как об одной из лучших историй любви и страсти, режиссер в своей работе делает особый акцент на сфере чувств, существующих вне социальных и религиозных границ.

Спектакль обещает погружение в особую атмосферу, сравнимую с поэтичным кино Вонга Кар-Вая («Любовное настроение»). Ее созданию на сцене помогает современный театральный язык, использующий видео и мультимедиа.

Спектакль «Музей невинности» стал вторым обращением Камаловского театра к творчеству турецкого писателя. Десять лет назад постановку по роману Памука «Меня зовут Красный» здесь ставил режиссер Максим Кальсин.

Продолжительность: 3 часа 20 минут с антрактом. Возрастное ограничение: 16+

Ирина Токмакова
Ирина Токмакова
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