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Спектакль на английском языке «Mystery Kingdom. Witch or Princess?»
Билеты от 3200₽
Киноафиша Спектакль на английском языке «Mystery Kingdom. Witch or Princess?»

Спектакль Спектакль на английском языке «Mystery Kingdom. Witch or Princess?»

6+
Возраст 6+
Билеты от 3200₽

О спектакле

Приглашаем на представление «Тайное Королевство. Ведьма или принцесса»

«Тайное Королевство. Ведьма или принцесса» («Mystery Kingdom. Witch or Princess?») – это захватывающая история о простом парне, который верит в себя и добивается успеха благодаря труду и любви. Однако в этом сказочном мире все не так просто. После победы над одним злодеем на горизонте появляется новая угроза, и она гораздо серьезнее предыдущей. Силы в противостоянии не равны, и вопрос о том, что сможет спасти жителей королевства, становится все более актуальным.

Языковая среда

Мы помогаем преодолеть языковой барьер, погружая зрителей в языковую среду и мотивируя изучать английский язык! Если вы хоть немного знаете английский, вас ждет настоящий восторг!

Специальные предложения

Кроме того, у вас есть возможность приобрести абонементы со скидкой до 35% на две части «Тайного Королевства» вместе с квестом, где вас ожидают герои этой увлекательной истории и детективные элементы. Позвоните нам, и мы с удовольствием подберем для вас удобные даты.

Купить билет на спектакль Спектакль на английском языке «Mystery Kingdom. Witch or Princess?»

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Ноябрь
Декабрь
7 ноября суббота
11:00
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
от 3200 ₽
28 ноября суббота
11:00
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
от 3200 ₽
12 декабря суббота
11:00
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
от 3200 ₽

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