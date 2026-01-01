Спектакль Спектакль на английском языке «Mystery Kingdom. Witch or Princess?»

Приглашаем на представление «Тайное Королевство. Ведьма или принцесса»

«Тайное Королевство. Ведьма или принцесса» («Mystery Kingdom. Witch or Princess?») – это захватывающая история о простом парне, который верит в себя и добивается успеха благодаря труду и любви. Однако в этом сказочном мире все не так просто. После победы над одним злодеем на горизонте появляется новая угроза, и она гораздо серьезнее предыдущей. Силы в противостоянии не равны, и вопрос о том, что сможет спасти жителей королевства, становится все более актуальным.

Языковая среда

Мы помогаем преодолеть языковой барьер, погружая зрителей в языковую среду и мотивируя изучать английский язык! Если вы хоть немного знаете английский, вас ждет настоящий восторг!

Специальные предложения

Кроме того, у вас есть возможность приобрести абонементы со скидкой до 35% на две части «Тайного Королевства» вместе с квестом, где вас ожидают герои этой увлекательной истории и детективные элементы. Позвоните нам, и мы с удовольствием подберем для вас удобные даты.