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Киноафиша События Фильм "Счастье в конверте" отправляется в автобусный тур

Фильм "Счастье в конверте" отправляется в автобусный тур

3 февраля 2020 12:38 Проверено редакцией
Фильм "Счастье в конверте" отправляется в автобусный тур

Съёмочная группа фильма «Счастье в конверте» организовала автобусный тур в поддержку картины.

Мелодрама Светланы Сухановой «Счастье в конверте» начнёт своё путешествие 7 февраля во Владивостоке. На протяжении месяца съёмочная группа фильма проедет на автобусе от Владивостока до Севастополя. Невероятное кинопутешествие картины завершится в Москве и Санкт-Петербурге.

Мероприятия запланированы в 23 городах России. В каждом городе пройдёт премьера фильма и пресс-конференция.

7.02 Владивосток

9.02 Хабаровск

11.02 Благовещенск

15.02 Иркутск

17.02 Красноярск

18.02 Кемерово

19.02 Барнаул

20.02 Новосибирск

21.02 Омск

22.02 Тюмень

23.02 Екатеринбург

24.02 Челябинск

25.02 Уфа

27.02 Самара

28.02 Казань

29.02 Нижний Новгород

1.03 Саратов

2.03 Волгоград

3.03 Ростов-на-Дону

4.03 Краснодар

5.03 Севастополь

10.03 Москва

11.03 Санкт-Петербург

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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