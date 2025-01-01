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Золушка
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Спектакль Золушка

Постановка
Театр эстрады им. Аркадия Райкина 6+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Золушка»: музыкальная сказка для всей семьи в Театре эстрады Аркадия Райкина

Новая интерпретация:

Режиссёр Юрий Катаев и драматург Оксана Штанина представляют новую интерпретацию классической сказки «Золушка». Это история, которую знают и любят с детства, но в Театре эстрады она обретает современное звучание и новое очарование.

Сюжет:

Золушка — милая, добрая и трудолюбивая девушка, которая ежедневно сталкивается с несправедливостью и жестокостью со стороны мачехи и её капризных дочерей. Но, как и в любой сказке, добро обязательно одержит победу над злом. На пути к своему счастью Золушка встретит не только любимого принца, но и получит помощь в лице трёх волшебных орешков, которые станут ключом к её успеху.

Особенности постановки:

Зрителей ожидает великолепная игра талантливых актёров, яркие оригинальные костюмы и современные мультимедийные декорации, которые погружают в атмосферу волшебства. Спектакль наполнен юмором, песнями и танцами, делая его интересным и захватывающим как для детей, так и для их родителей.

Не пропустите:

«Золушка» в Театре эстрады — это не просто сказка, а яркое музыкальное представление, которое увлечёт зрителей всех возрастов. Этот спектакль станет настоящим праздником для всей семьи, напоминая о том, что вера в добро и мечты всегда приводит к счастливому финалу.

Режиссер
Юрий Катаев
В ролях
Анастасия Лазо
Кирилл Петров
Алексей Янко
Татьяна Калашникова
Анастасия Кастрица

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
12:00 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
12:00 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽

Фотографии

Золушка Золушка Золушка Золушка

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