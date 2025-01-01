Спектакль Подружайки

Трогательная комедия о дружбе в театре «Лицедеи»

Один день, который перевернёт всё!

«Подружайки» — это история о сильной и независимой Зинаиде, которая ищет своё счастье и пытается «быть в ресурсе». На её пути встречаются множество трудностей, но она уверена, что вселенная всегда на её стороне.

Поддержка лучшей подруги

В самые сложные моменты рядом с Зинаидой всегда её верная подруга, готовая помочь справиться с любыми невзгодами. Спектакль показывает один день из жизни современной женщины, в котором реальность внезапно переворачивается с ног на голову.

Неожиданное исполнение желаний

Все мечты Зинаиды сбываются, но совершенно не так, как она этого ожидала. Как справиться с неожиданным поворотом судьбы? Узнайте в этой смешной и трогательной комедии о дружбе, поддержке и неожиданностях жизни.