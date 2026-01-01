Спектакль о жизни и мечтах белоэмигрантов по пьесе Юрия Лоттина

Спектакль «Настанет день...» переносит зрителей в мир эмигрантской жизни между войнами. Действие происходит в пансионе «Приют грёз» в Берлине, куда собрались изгнанники, покинувшие Россию после Октябрьского переворота. Это место стало для них временным убежищем между двумя бурями: минувшей российской и грядущей немецкой, а позже — всемирной.

О пьесе

В пьесе-фантазии Юрия Лоттина переплетаются судьбы героев его повестей и рассказов, таких как «Машенька», «Соглядатай», «Звонок», «Встреча», «Слово», «Нежить», «Хват», а также пьесы «Человек из СССР». Здесь звучат и стихи автора, которые отражают не столько саму действительность, сколько переживания персонажей.

Действие разворачивается в Берлине 1920-30-х годов. Эмигранты, словно библейские персонажи, находят в пансионе своеобразный Ноев ковчег. Каждый из них переживает внутренний кризис и живет в надежде на спасение, мечтая о потерянном рае.

Не упустите возможность погрузиться в эту трогательную историю о надежде, потере и поиске нового смысла жизни.