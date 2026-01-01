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Настанет день...
Киноафиша Настанет день...

Спектакль Настанет день...

12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль о жизни и мечтах белоэмигрантов по пьесе Юрия Лоттина

Спектакль «Настанет день...» переносит зрителей в мир эмигрантской жизни между войнами. Действие происходит в пансионе «Приют грёз» в Берлине, куда собрались изгнанники, покинувшие Россию после Октябрьского переворота. Это место стало для них временным убежищем между двумя бурями: минувшей российской и грядущей немецкой, а позже — всемирной.

О пьесе

В пьесе-фантазии Юрия Лоттина переплетаются судьбы героев его повестей и рассказов, таких как «Машенька», «Соглядатай», «Звонок», «Встреча», «Слово», «Нежить», «Хват», а также пьесы «Человек из СССР». Здесь звучат и стихи автора, которые отражают не столько саму действительность, сколько переживания персонажей.

Действие разворачивается в Берлине 1920-30-х годов. Эмигранты, словно библейские персонажи, находят в пансионе своеобразный Ноев ковчег. Каждый из них переживает внутренний кризис и живет в надежде на спасение, мечтая о потерянном рае.

Не упустите возможность погрузиться в эту трогательную историю о надежде, потере и поиске нового смысла жизни.

Режиссер
Александр Баргман
В ролях
Валентина Панина
Маргарита Бычкова
Евгений Иванов
Ольга Арикова
Оксана Базилевич

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В других городах
Сентябрь
Ноябрь
13 сентября воскресенье
19:00
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 300 ₽
30 ноября понедельник
19:00
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 300 ₽

Фотографии

Настанет день... Настанет день... Настанет день... Настанет день... Настанет день... Настанет день... Настанет день... Настанет день... Настанет день...

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