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Небесный тихоход
Киноафиша Небесный тихоход

Спектакль Небесный тихоход

Постановка
Театр комедии им. Акимова 12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль о летчиках военных лет

Спектакль «Небесный тихоход» погружает зрителей в атмосферу военных лет, когда героизм и любовь шли рука об руку. Сюжет основан на истории советских летчиков и летчиц, чьи подвиги стали частью мировой истории. Вдохновленный фильмом Семена Тимошенко, который стал классикой отечественного кино, спектакль рассказывает о трех военных летчиках, дающих клятву не обращать внимания на женский пол, не влюбляться и не жениться. Но встретив женщин из женской летной эскадрильи, офицеры понимают, что любовь способна быть столь же мощным оружием, как и их самолеты.

Исторический контекст

Премьера фильма состоялась 1 апреля 1946 года, и с тех пор «Небесный тихоход» стал неотъемлемой частью отечественной культуры. Песни, написанные на музыку Василия Соловьева-Седова, известны всем поколениями зрителей. Они стали символами мужества и стойкости советских летчиков и героических летчиц, таких как «ночные ведьмы», чьи маленькие «У-2» наводили ужас на врага.

Дневники фронтовой летчицы

В основе постановки лежат документальные страницы дневника фронтовой летчицы Раисы Ароновой. Эти записи придают спектаклю историческую достоверность и подчеркивают мужество и самоотверженность женщин, сражавшихся на фронте. В спектакле звучат не только две песни из фильма «Небесный тихоход», но и композиции из других известных военных картин, таких как «А зори здесь тихие» и «В небе "ночные ведьмы"». Эти песни возвращают нас в те непростые годы и напоминают о подвиге людей, внесших неоценимый вклад в победу.

Музыкальное сопровождение

Весь спектакль насыщен музыкальными композициями военных лет, которые создают атмосферу эпохи и подчеркивают важность каждой сцены.

Режиссер
Ирина Гаудасинская
В ролях
Александр Матвеев
Михаил Сливников
Игорь Юдин
Олеся Бережная
Дария Лятецкая

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽

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