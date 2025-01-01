Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Золушка
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

Постановка
Театр комедии им. Акимова 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Золушка в театре комедии им. Акимова

Этой осенью Театр комедии имени Акимова представляет свою версию «старой, старой сказки» — спектакль «Золушка». Премьера состоится в октябре на прославленной сцене театра, где актёры под руководством режиссёра предложат новое прочтение всем известной истории о девушке с «маленькой ножкой, большой душой и справедливым сердцем».

История постановки спектакля «Золушка»

70 лет назад драматург Евгений Шварц адаптировал сказку Шарля Перро, что стало основой для легендарного фильма 1947 года, снятого Надеждой Кошеверовой. Костюмы и декорации к этому фильму создал Николай Акимов, который в то время возглавлял Ленинградский Театр Комедии. В своей новой версии спектакля Театр комедии имени Акимова отдает дань уважения этим великим художникам.

Что вас ждёт:

  • Музыкально-драматический спектакль: Актуальная интерпретация с использованием современных театральных технологий, сохраняя при этом основные художественные и музыкальные мотивы классической «Золушки».
  • Современные и классические элементы: Новейшие театральные решения и уважение к традициям представляют этот старинный сюжет в новом свете для современных зрителей.

Погружайтесь в мир волшебства и драмы с обновленной версией любимой сказки, ставшей символом отечественного театра и кинематографа!

Режиссер
Василий Заржецкий
В ролях
Евгения Светлая
Елизавета Кузьмина
Александра Дроздова
Игорь Юдин
Виталий Куклин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 15 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 22 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽

Фотографии

Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка

В ближайшие дни

У ковчега в 8
12+
Драма
У ковчега в 8
29 августа в 20:00 Курт
от 1100 ₽
Кабаре-шоу «Хроники Бессмертного»
18+
Перформанс Музыка Пластический
Кабаре-шоу «Хроники Бессмертного»
2 августа в 21:00 Театр-кабаре «‎Инициация»
от 3000 ₽
До свадьбы доживет
18+
Комедия Иммерсивный
До свадьбы доживет
8 августа в 19:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 3300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше