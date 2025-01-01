Золушка в театре комедии им. Акимова

Этой осенью Театр комедии имени Акимова представляет свою версию «старой, старой сказки» — спектакль «Золушка». Премьера состоится в октябре на прославленной сцене театра, где актёры под руководством режиссёра предложат новое прочтение всем известной истории о девушке с «маленькой ножкой, большой душой и справедливым сердцем».

История постановки спектакля «Золушка»

70 лет назад драматург Евгений Шварц адаптировал сказку Шарля Перро, что стало основой для легендарного фильма 1947 года, снятого Надеждой Кошеверовой. Костюмы и декорации к этому фильму создал Николай Акимов, который в то время возглавлял Ленинградский Театр Комедии. В своей новой версии спектакля Театр комедии имени Акимова отдает дань уважения этим великим художникам.

Что вас ждёт:

Музыкально-драматический спектакль: Актуальная интерпретация с использованием современных театральных технологий, сохраняя при этом основные художественные и музыкальные мотивы классической «Золушки».

Актуальная интерпретация с использованием современных театральных технологий, сохраняя при этом основные художественные и музыкальные мотивы классической «Золушки». Современные и классические элементы: Новейшие театральные решения и уважение к традициям представляют этот старинный сюжет в новом свете для современных зрителей.

Погружайтесь в мир волшебства и драмы с обновленной версией любимой сказки, ставшей символом отечественного театра и кинематографа!