Этой осенью Театр комедии имени Акимова представляет свою версию «старой, старой сказки» — спектакль «Золушка». Премьера состоится в октябре на прославленной сцене театра, где актёры под руководством режиссёра предложат новое прочтение всем известной истории о девушке с «маленькой ножкой, большой душой и справедливым сердцем».
70 лет назад драматург Евгений Шварц адаптировал сказку Шарля Перро, что стало основой для легендарного фильма 1947 года, снятого Надеждой Кошеверовой. Костюмы и декорации к этому фильму создал Николай Акимов, который в то время возглавлял Ленинградский Театр Комедии. В своей новой версии спектакля Театр комедии имени Акимова отдает дань уважения этим великим художникам.
Что вас ждёт:
Погружайтесь в мир волшебства и драмы с обновленной версией любимой сказки, ставшей символом отечественного театра и кинематографа!