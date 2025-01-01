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В день свадьбы
Киноафиша В день свадьбы

Спектакль В день свадьбы

Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Продолжительность 2 часа 55 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Постановка о любви, дружбе и выборе по пьесе Виктора Розова

В день перед свадьбой всё кажется идеальным. Миша и Нюра готовятся к торжеству: гостей пригласили, праздничный стол уже накрывается. Но в сердце Миши ещё теплится воспоминание о первой, страстной любви. Как сложится его судьба? И что сильнее — новая жизнь или прошлое, оставившее глубокий след?

О пьесе

Пьеса Виктора Розова «В день свадьбы» была написана в 1963 году, но её темы остаются актуальными и сегодня. Это история о непростом выборе, который в какой-то момент встаёт перед каждым человеком. Любовь, дружба, измена, честь и предательство — всё это переплетается в эмоциональной, трогательной драме.

О чём спектакль

Создатели спектакля размышляют над такими, казалось бы, «немодными» понятиями, как честь, достоинство, бескорыстие и доброта. Как далеко человек готов зайти ради собственного счастья? И сможет ли он оставаться верным себе?

Эта постановка — не просто рассказ о любовном треугольнике. Она помогает взглянуть на внутреннюю борьбу, которая свойственна каждому. Здесь нет простых ответов и чётких границ между «белым» и «чёрным».

Почему стоит посмотреть

  • История, созданная Виктором Розовым, поднимает вечные темы, которые волнуют независимо от времени.
  • Спектакль затрагивает глубокие вопросы морали и показывает сложность человеческой природы.
  • Это возможность увидеть, как театральная сцена раскрывает тонкости души и эмоциональные переживания героев.

«В день свадьбы» — это постановка, которая помогает задуматься о главном и увидеть, что истинные ценности всегда остаются актуальными, несмотря на ход времени.

Режиссер
Семен Спивак
В ролях
Алиса Варова
Сергей Барабаш
Николай Иванов
Наталья Третьякова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
18:00 от 600 ₽

Фотографии

В день свадьбы В день свадьбы

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