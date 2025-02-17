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Кабаре «Баттерфляй»
Киноафиша Кабаре «Баттерфляй»

Спектакль Кабаре «Баттерфляй»

18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Атмосфера кабаре в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас насладиться уникальной атмосферой кабаре в самом сердце Санкт-Петербурга!

Яркий балет и чарующий голос

На сцене вас ждёт захватывающий балет «Бизе Лизу», который удивит своей непредсказуемостью и яркостью. Дополнит вечер роскошный голос Анастасии Радион, чьи выступления всегда вызывают восторг у зрителей.

Искусный конферанс

Ведущий вечера — Сергей Журавлев. Его остроумие и интеллигентный юмор добавят особую изюминку в программу, создавая атмосферу настоящего праздника.

Проведите вечер с друзьями

Это идеальное место, чтобы провести время в компании друзей и насладиться искусством. Спешите забронировать места, их количество ограничено!

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера в кабаре «Баттерфляй»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Театральный центр на Коломенской Санкт-Петербург, Коломенская, 43
20:00 от 4900 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Театральный центр на Коломенской Санкт-Петербург, Коломенская, 43
20:00 от 4900 ₽

Фотографии

Кабаре «Баттерфляй» Кабаре «Баттерфляй» Кабаре «Баттерфляй» Кабаре «Баттерфляй» Кабаре «Баттерфляй»

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17 февраля 2025 07:00
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