Спектакль Кабаре «Баттерфляй»

Приглашаем вас насладиться уникальной атмосферой кабаре в самом сердце Санкт-Петербурга!
На сцене вас ждёт захватывающий балет «Бизе Лизу», который удивит своей непредсказуемостью и яркостью. Дополнит вечер роскошный голос Анастасии Радион, чьи выступления всегда вызывают восторг у зрителей.
Искусный конферанс
Ведущий вечера — Сергей Журавлев. Его остроумие и интеллигентный юмор добавят особую изюминку в программу, создавая атмосферу настоящего праздника.
Проведите вечер с друзьями
Это идеальное место, чтобы провести время в компании друзей и насладиться искусством. Спешите забронировать места, их количество ограничено!
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера в кабаре «Баттерфляй»!