Спектакль Кабаре «Баттерфляй»

Атмосфера кабаре в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас насладиться уникальной атмосферой кабаре в самом сердце Санкт-Петербурга!

Яркий балет и чарующий голос

На сцене вас ждёт захватывающий балет «Бизе Лизу», который удивит своей непредсказуемостью и яркостью. Дополнит вечер роскошный голос Анастасии Радион, чьи выступления всегда вызывают восторг у зрителей.

Искусный конферанс

Ведущий вечера — Сергей Журавлев. Его остроумие и интеллигентный юмор добавят особую изюминку в программу, создавая атмосферу настоящего праздника.

Проведите вечер с друзьями

Это идеальное место, чтобы провести время в компании друзей и насладиться искусством. Спешите забронировать места, их количество ограничено!

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера в кабаре «Баттерфляй»!