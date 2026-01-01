Спектакль Сказка о царе Салтане

Музыка и сказка в спектакле «Сказка о царе Салтане»

В этом удивительном спектакле соединились бессмертные мелодии Н. А. Римского-Корсакова и магия текста А. С. Пушкина. Музыка, написанная великим композитором, воссоздает атмосферу волшебных событий, разворачивающихся на сцене.

Интерактив и творчество

Постановка включает в себя множество ярких музыкальных инструментов, а также интерактивные моменты и импровизационные движения, которые вовлекают маленьких зрителей в события спектакля. Это делает каждое представление уникальным и захватывающим.

Артисты и исполнители

Выдающиеся музыканты не только играют на инструментах, но и выступают в роли артистов, добавляя выразительности сценическим номерам. В команде можно увидеть таких исполнителей, как:

О. Чунчукова (художник)

А. Долгов (контрабас)

Г. Нефёдов (балалайка)

М. Леничко (баян)

Продолжительность и покупка билетов

Спектакль длится 35-45 минут, что делает его идеальным для детей и их родителей. Обратите внимание, что билеты необходимо приобретать для каждого зрителя, независимо от возраста.