Спектакль Золушка

Обновленная «Золушка» в НОВАТе

Современная версия выдающегося спектакля, впервые увидевшего свет в 1945 году, теперь восстановлена в стилистике, близкой зрителю наших дней. Визитной карточкой этой постановки стало удачное сочетание доброй старой балетной классики и современных сценических технологий XXI века.

Визуальные компьютерные эффекты мирно сосуществуют с традиционными костюмами и реквизитом, создавая уникальную атмосферу. Автор оригинальной хореографической версии балета, Ростислав Захаров, называл её «песней о весне человеческой жизни, о юности, о счастье, о мечте». Михаил Мессерер, работая над реконструкцией, старался сохранить и передать настроение, заданное Захаровым.