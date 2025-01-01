Спектакль Золушка

Современная версия выдающегося спектакля, впервые увидевшего свет в 1945 году, теперь восстановлена в стилистике, близкой зрителю наших дней. Визитной карточкой этой постановки стало удачное сочетание доброй старой балетной классики и современных сценических технологий XXI века.
Визуальные компьютерные эффекты мирно сосуществуют с традиционными костюмами и реквизитом, создавая уникальную атмосферу. Автор оригинальной хореографической версии балета, Ростислав Захаров, называл её «песней о весне человеческой жизни, о юности, о счастье, о мечте». Михаил Мессерер, работая над реконструкцией, старался сохранить и передать настроение, заданное Захаровым.
В Новосибирском театре НОВАТ представили новую версию балета «Золушка». Она сделана по мотивам легендарной одноимённой постановки 1945 года, только здесь к мизансценам добавили современные технологии, видеоарт и 3D-графику. Разбираемся, выиграл ли спектакль от такого партнёрства.