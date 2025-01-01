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Золушка
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Спектакль Золушка

Постановка
НОВАТ 6+
Режиссер Михаил Мессерер, Ростислав Захаров
Продолжительность 2 часа 30 минут, 2 антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Обновленная «Золушка» в НОВАТе

Современная версия выдающегося спектакля, впервые увидевшего свет в 1945 году, теперь восстановлена в стилистике, близкой зрителю наших дней. Визитной карточкой этой постановки стало удачное сочетание доброй старой балетной классики и современных сценических технологий XXI века.

Визуальные компьютерные эффекты мирно сосуществуют с традиционными костюмами и реквизитом, создавая уникальную атмосферу. Автор оригинальной хореографической версии балета, Ростислав Захаров, называл её «песней о весне человеческой жизни, о юности, о счастье, о мечте». Михаил Мессерер, работая над реконструкцией, старался сохранить и передать настроение, заданное Захаровым.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 20 сентября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
13:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
Новосибирск, 25 октября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
13:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Принцесса в 3D-графике. Рецензия на балет «Золушка» в театре НОВАТ

В Новосибирском театре НОВАТ представили новую версию балета «Золушка». Она сделана по мотивам легендарной одноимённой постановки 1945 года, только здесь к мизансценам добавили современные технологии, видеоарт и 3D-графику. Разбираемся, выиграл ли спектакль от такого партнёрства.

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