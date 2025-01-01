Спектакль «Чук и Гек». Советская сказка о счастье

Эта история о двух мальчиках, Чук и Геке, которые вместе с мамой отправились в увлекательное приключение из Москвы в самое сердце непроходимой тайги. На пути в Синие Горы их ожидают настоящие испытания: холод и вьюга, тоска и одиночество, медведи и даже зловещий Турворон — самый страшный зверь на свете.

Увлекательная атмосфера

Если вы любите захватывающие истории, присоединяйтесь к нам! Для одних это станет путешествием в широкий и взрослый мир, для других — возвратом в детство. Это чистая и светлая сказка о счастье, которая возвращает нас к важным жизненным ценностям.

Не пропустите!

