Чук и Гек
Киноафиша Чук и Гек

Спектакль Чук и Гек

Постановка
Глобус 6+
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль «Чук и Гек». Советская сказка о счастье

Эта история о двух мальчиках, Чук и Геке, которые вместе с мамой отправились в увлекательное приключение из Москвы в самое сердце непроходимой тайги. На пути в Синие Горы их ожидают настоящие испытания: холод и вьюга, тоска и одиночество, медведи и даже зловещий Турворон — самый страшный зверь на свете.

Увлекательная атмосфера

Если вы любите захватывающие истории, присоединяйтесь к нам! Для одних это станет путешествием в широкий и взрослый мир, для других — возвратом в детство. Это чистая и светлая сказка о счастье, которая возвращает нас к важным жизненным ценностям.

Не пропустите!

Приходите на спектакль, который порадует и детей, и взрослых. «Чук и Гек» — это не просто выступление, а возможность вспомнить, что значит быть рядом с теми, кого любишь. Не упустите шанс стать частью этой трогательной истории!

Купить билет на спектакль Чук и Гек

Январь
Февраль
23 января пятница
14:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 800 ₽
5 февраля четверг
14:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 800 ₽
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 800 ₽

Фотографии

Чук и Гек Чук и Гек Чук и Гек Чук и Гек Чук и Гек Чук и Гек Чук и Гек

