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Подходцев и двое других
Киноафиша Подходцев и двое других

Спектакль Подходцев и двое других

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Подходцев и двое других: комедия по Аверченко

Приглашаем вас на спектакль «Подходцев и двое других», где вас ждёт встреча с обаятельной троицей друзей. Их авантюрные приключения, описанные Аркадием Аверченко, звучат актуально и сегодня, словно отражение нашего времени.

Актуальность через века

Истории Подходцева, Громова и Клинкова, от издания журнала до неожиданного «похищения» ребёнка, остроумно и тонко выписаны автором. Эти приключения, полные юмора и иронии, оживают на сцене в исполнении талантливых артистов.

Живая классика

Спектакль представляет собой уникальное сочетание классического текста и современной режиссуры, создавая яркое и запоминающееся театральное представление. Жанр комедии позволяет зрителям не только насладиться игрой актёров, но и по-новому взглянуть на знакомые сюжеты.

Приходите насладиться вечером, наполненным смехом и лёгкостью, где каждая сцена — это мост между прошлым и настоящим, между великой литературой и живым театром.

Режиссер
Максим Битюков
В ролях
Пётр Владимиров
Олег Майборода
Павел Поляков
Егор Овечкин
Карина Овечкина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 25 августа
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
20:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

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