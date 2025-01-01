Подходцев и двое других: комедия по Аверченко

Приглашаем вас на спектакль «Подходцев и двое других», где вас ждёт встреча с обаятельной троицей друзей. Их авантюрные приключения, описанные Аркадием Аверченко, звучат актуально и сегодня, словно отражение нашего времени.

Актуальность через века

Истории Подходцева, Громова и Клинкова, от издания журнала до неожиданного «похищения» ребёнка, остроумно и тонко выписаны автором. Эти приключения, полные юмора и иронии, оживают на сцене в исполнении талантливых артистов.

Живая классика

Спектакль представляет собой уникальное сочетание классического текста и современной режиссуры, создавая яркое и запоминающееся театральное представление. Жанр комедии позволяет зрителям не только насладиться игрой актёров, но и по-новому взглянуть на знакомые сюжеты.

Приходите насладиться вечером, наполненным смехом и лёгкостью, где каждая сцена — это мост между прошлым и настоящим, между великой литературой и живым театром.