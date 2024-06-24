Принцесса в 3D-графике. Рецензия на балет «Золушка» в театре НОВАТ

В Новосибирском театре НОВАТ представили новую версию балета «Золушка». Она сделана по мотивам легендарной одноимённой постановки 1945 года, только здесь к мизансценам добавили современные технологии, видеоарт и 3D-графику. Разбираемся, выиграл ли спектакль от такого партнёрства.

Вообще сам феномен появления в послевоенном СССР балета «Золушка» очень интересен. Представьте ― коммунистическая страна, только что одолевшая инфернальное зло, внезапно на сцене одного из главных театров показывает сказку о любви и волшебстве. Выглядит странно ― вроде люди должны хотеть патриотической драмы. Но в этом интересная особенность человека. Люди хорошо знали, что война ― это не про доблесть и подвиги, каждая семья кого-то потеряла на ней. И им хотелось не лживого подъёма духа, а доброй сказки. Где есть магия, справедливость, где фея готова помочь. По сути народ хотел опустить голову в песок, после страшных пяти лет.

И явно не случайно постановку достали с полки сейчас. Пусть последствия повода не такие разрушительные, и говорить о прямом историческом оммаже всё же не стоит, параллели явно есть. В частности, чтобы у людей не было прямой ассоциации, постановку решили «осовременить». Режиссер мультимедиа Глеб Фильштинский, вдохновляясь эскизами художника оригинальной «Золушки» Петра Вильямса, разгулялся от души. Тут и лазерное шоу, и проекции, и видеоарт, и 3D-графика. Поэтому на заднем плане взрывается фейерверк, шелестят деревья богатого дворца, и в прямом смысле творится магия.

Чувствуется ли, что придумки утяжеляют спектакль? Нет, и сложно понять отзывы людей, наподобие «плохо, как будто смотришь телевизор». Театр ― форма искусства, которая также, как и все, развивается. Поэтому обвинять спектакль в подобном странно. Всем противникам нововведений в театре предлагаю найти на YouTube монолог Василия Качалова, который считался «гением реализма». Вот такой раньше был реализм...

Возвращаясь к зрелищности. «Золушка» в театре НОВАТ выглядит масштабно, оформление придаёт динамики, удерживает внимание на артистах. Решение также оправдано новыми предпочтениями зрителей ― молодёжь не затащишь в театр золочёными декорациями. Единственное, порой проекции выглядят мультяшно. Слишком сказочно. Причём даже не на фоне такой нереалистичной формы, как балет. Это скорее мелкий недочёт, но крайне сложно следить за сложными чувствами, когда сзади проекция, как из старой ретро-игры.

Но мы же всё же балет пришли посмотреть. Здесь всё отлично. Огромная сцена НОВАТа позволяет вывести целый взвод артистов, которые поражают проработанностью движений. Каждый номер отработан, все актёры включены в процесс ― пять из пяти. Главные герои, которых сыграли Ксения Захарова, Евгений Зыбин и Наталья Ершова, отлично существуют в ансамбле. У них получается главное ― создать трогательную историю о том, как человек достигает своей мечты. Как девушка без перспектив, находящаяся в статусе рабыни, получает почёт и любовь всей своей жизни. Да, не без помощи волшебной феи. Но разве в обычной жизни не бывает магии? И с такой мыслью ты выходишь из зала ― предчувствуя, что скоро и ты увидишь волшебство.

Помогают и костюмы. Художник Вячеслав Окунев, восстановивший оригинальные костюмы Петра Вильямса, добавляет в спектакль пышность и аристократичность. Это уравновешивает «голую» сценографию. Всё же порой хочется театр как в XIX веке. С помпезными декорациями и невероятными костюмами, как будто пришёл в настоящий дворец к настоящим аристократам. Здесь дворец проецируется, но зато костюмы и парики самые что ни на есть настоящие. Поэтому у современной оболочки сердцевина не изменилась. Это та же классическая «Золушка» со всё той же атмосферой ― ощущения чуда, новой жизни и волшебства.

Так что если от похода вас останавливало именно пресловутое «осовременивание», не бойтесь ― оно здесь играет только роль формы, никак не затрагивая содержание.