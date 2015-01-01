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Золотой цыпленок
Киноафиша Золотой цыпленок

Спектакль Золотой цыпленок

Постановка
Большой театр кукол 0+
Режиссер Владимир Мартьянов
Продолжительность 1 час 15 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Приключенческий мюзикл для детей

Приключенческий мюзикл для детей «Золотой цыпленок» создан известным драматургом и поэтом Владимиром Орловым и композитором Игорем Рогалевым.

Сюжет

Этот спектакль приглашает зрителей в мир увлекательной истории о Лисе, которая решает похитить у Деда и Бабы золотое яичко. Лиса планирует вырастить из него с помощью Волка золотую курочку и разбогатеть. Однако всё оборачивается фантастическим образом, когда Волк становится настоящим папой для цыпленка.

Спектакль полон комических эпизодов и неожиданных поворотов. Зрителям предстоит увидеть, как развитие событий приводит к неожиданным результатам, и как, несмотря на все приключения, добрые сказки завершаются радостью. Спектакль насыщен музыкой и развлекательными моментами, которые сделают его интересным и для детей, и для их родителей.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
11:30 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
11:30 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽

Фотографии

Золотой цыпленок

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