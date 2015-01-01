Спектакль Золотой цыпленок

Приключенческий мюзикл для детей

Приключенческий мюзикл для детей «Золотой цыпленок» создан известным драматургом и поэтом Владимиром Орловым и композитором Игорем Рогалевым.

Сюжет

Этот спектакль приглашает зрителей в мир увлекательной истории о Лисе, которая решает похитить у Деда и Бабы золотое яичко. Лиса планирует вырастить из него с помощью Волка золотую курочку и разбогатеть. Однако всё оборачивается фантастическим образом, когда Волк становится настоящим папой для цыпленка.

Спектакль полон комических эпизодов и неожиданных поворотов. Зрителям предстоит увидеть, как развитие событий приводит к неожиданным результатам, и как, несмотря на все приключения, добрые сказки завершаются радостью. Спектакль насыщен музыкой и развлекательными моментами, которые сделают его интересным и для детей, и для их родителей.