Спектакль Чисто семейное дело

Звезды театра и кино в динамичной комедии

Приглашаем вас на большую сцену театра, где разыграется искрометная комедия «Чисто семейное дело». Это спектакль, полный неожиданных поворотов, переодеваний и сюрпризов.

Сюжет спектакля

В центральной лондонской клинике, накануне большого праздника, царит хаос. Главный герой, успешный врач Дэвид Мортимер, сталкивается с неожиданной проблемой. Его грехи молодости дают о себе знать — на сцене появляется взрослый сын, желающий познакомиться с отцом.

Чтобы сохранить брак и карьеру, Дэвид вынужден идти на всевозможные хитрости. В спектакле участвуют ошарашенные коллеги, жены и любовницы, а также перепуганные родители, что добавляет событиям еще больше юмора и динамики.

Эта комедия обещает стать настоящим праздником для всех любителей театра. Не пропустите!