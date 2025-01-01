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Чисто семейное дело
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Спектакль Чисто семейное дело

Постановка
Театр на Васильевском 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Звезды театра и кино в динамичной комедии

Приглашаем вас на большую сцену театра, где разыграется искрометная комедия «Чисто семейное дело». Это спектакль, полный неожиданных поворотов, переодеваний и сюрпризов.

Сюжет спектакля

В центральной лондонской клинике, накануне большого праздника, царит хаос. Главный герой, успешный врач Дэвид Мортимер, сталкивается с неожиданной проблемой. Его грехи молодости дают о себе знать — на сцене появляется взрослый сын, желающий познакомиться с отцом.

Чтобы сохранить брак и карьеру, Дэвид вынужден идти на всевозможные хитрости. В спектакле участвуют ошарашенные коллеги, жены и любовницы, а также перепуганные родители, что добавляет событиям еще больше юмора и динамики.

Эта комедия обещает стать настоящим праздником для всех любителей театра. Не пропустите!

Режиссер
Александр Кладько
В ролях
Игорь Бессчастнов
Тадас Шимилев
Наталья Круглова
Михаил Николаев
Михаил Долгинин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 октября
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
19:00 от 1000 ₽

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