Спектакль Конек-горбунок

Веселая стихотворная сказка Петра Ершова

«Иванушка-дурачок» — веселая и поучительная сказка, в которой наивность и простодушие главного героя покоряют сердца детей и взрослых.

Сюжет

Давным-давно в одной деревне жил крестьянин с тремя сыновьями. Однажды кто-то стал пшеницу на поле вытаптывать, и отец отправил сыновей сторожить поле. Только младшему, Иванушке, удалось поймать разорителя — чудесную кобылицу. Чтобы Иван отпустил её, кобылица подарила ему двух прекрасных скакунов и Конька-Горбунка. Но это только начало его невероятных приключений.

Приключения Иванушки

Впереди у Иванушки ждали множество удивительных событий: он устроится на службу к царю, поймает Жар-птицу, женится на Царь-девице и даже сам станет царем. И везде ему помогает верный друг — весёлый и неунывающий Конёк-Горбунок.