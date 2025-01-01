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Конек-горбунок
Билеты от 400₽
Киноафиша Конек-горбунок

Спектакль Конек-горбунок

0+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Веселая стихотворная сказка Петра Ершова

«Иванушка-дурачок» — веселая и поучительная сказка, в которой наивность и простодушие главного героя покоряют сердца детей и взрослых.

Сюжет
Давным-давно в одной деревне жил крестьянин с тремя сыновьями. Однажды кто-то стал пшеницу на поле вытаптывать, и отец отправил сыновей сторожить поле. Только младшему, Иванушке, удалось поймать разорителя — чудесную кобылицу. Чтобы Иван отпустил её, кобылица подарила ему двух прекрасных скакунов и Конька-Горбунка. Но это только начало его невероятных приключений.

Приключения Иванушки
Впереди у Иванушки ждали множество удивительных событий: он устроится на службу к царю, поймает Жар-птицу, женится на Царь-девице и даже сам станет царем. И везде ему помогает верный друг — весёлый и неунывающий Конёк-Горбунок.

Режиссер
Юрий Дежкин
В ролях
Дина Мирбоязова
Константин Денисов
Михаил Поздняков
Олег Сушков
Екатерина Орлова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
12:00 от 500 ₽
24 августа
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
12:00 от 600 ₽
25 октября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
12:00 от 400 ₽

Фотографии

Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок

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