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What Women Want
Билеты от 15000₽
Киноафиша What Women Want

Спектакль What Women Want

Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
Постановка
Crave 18+
Режиссер Василий Козарь
Продолжительность 2 часа
Возраст 18+
Билеты от 15000₽

О концерте/спектакле

Спектакль-кабаре "What Women Want": Премьера на грани искусства

Приглашаем вас на премьеру спектакля «What Women Want», который объединяет в себе элементы французского кабаре и танцевального театра. Это уникальное шоу включает в себя современные хореографические номера, медиа-арт, цирковую акробатику и вокальное исполнение.

Тема женственности и сексуальности

Каждый номер спектакля открывает новые грани притягательных женских образов. Зритель будет вовлечен в исследование женственности и сексуальности в контексте современной повседневности, которое раскрывается через призму мужского взгляда. Это создает интригующий и провокационный диалог на сцене.

Комфортная атмосфера

Шоу проходит в камерном зале, что способствует созданию интимной и уютной атмосферы. Зрители могут насладиться мягкими диванами и дизайнерскими столиками с подсветкой. В качестве комплимента каждому гостю предлагается ледяное игристое, что делает вечер еще более запоминающимся.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс стать частью этого уникального театрального события. Спектакль «What Women Want» обещает быть не только визуальным наслаждением, но и глубоким исследованием актуальных тем. Билеты уже в продаже!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 августа
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
20:00 от 15000 ₽
22 августа
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
20:00 от 25000 ₽
23 августа
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
19:00 от 15000 ₽

Фотографии

What Women Want What Women Want What Women Want What Women Want What Women Want What Women Want What Women Want What Women Want What Women Want What Women Want What Women Want

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