Спектакль Зинон. С приветом!

Постановка по мотивам рассказов А. П. Чехова

Знакомьтесь с комедией, основанной на рассказах А. П. Чехова «Зинон. С приветом!». Сдержанный и скучный профессор философии прислушивается к своему внутреннему голосу — звонкому, веселому и шумному Зинону, который толкает его на авантюры и приключения.

Выбор между безопасностью и авантюризмом

Перед профессором стоит трудный выбор: следовать за Зиноном и прожить яркую, полную эмоций жизнь, или, испугавшись, плыть по течению тихой и спокойной старости. Комедия покажет, как наполнить свою жизнь яркими красками и смехом, если освободить свое второе «настоящее Я».

Зинон в каждом из нас

Но этот спектакль не только развеселит — он заставит задуматься, какой Зинон скрывается в вас. Ведь каждый из нас имеет внутри свой собственный голос, который зовет на приключения и смелые поступки. С приветом!