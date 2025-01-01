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Зинон. С приветом!
Билеты от 1000₽
Киноафиша Зинон. С приветом!

Спектакль Зинон. С приветом!

16+
Продолжительность 1 час 35 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Постановка по мотивам рассказов А. П. Чехова

Знакомьтесь с комедией, основанной на рассказах А. П. Чехова «Зинон. С приветом!». Сдержанный и скучный профессор философии прислушивается к своему внутреннему голосу — звонкому, веселому и шумному Зинону, который толкает его на авантюры и приключения.

Выбор между безопасностью и авантюризмом
Перед профессором стоит трудный выбор: следовать за Зиноном и прожить яркую, полную эмоций жизнь, или, испугавшись, плыть по течению тихой и спокойной старости. Комедия покажет, как наполнить свою жизнь яркими красками и смехом, если освободить свое второе «настоящее Я».

Зинон в каждом из нас
Но этот спектакль не только развеселит — он заставит задуматься, какой Зинон скрывается в вас. Ведь каждый из нас имеет внутри свой собственный голос, который зовет на приключения и смелые поступки. С приветом!

Режиссер
Денис Матросов
В ролях
Денис Матросов
Игорь Лифанов
Игорь Ливанов
Александр Носик
Галина Данилова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1000 ₽
27 октября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1000 ₽
9 ноября
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
19:00 от 1000 ₽
25 ноября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1000 ₽
19 декабря
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Зинон. С приветом! Зинон. С приветом! Зинон. С приветом! Зинон. С приветом! Зинон. С приветом! Зинон. С приветом! Зинон. С приветом! Зинон. С приветом! Зинон. С приветом! Зинон. С приветом! Зинон. С приветом! Зинон. С приветом! Зинон. С приветом! Зинон. С приветом! Зинон. С приветом! Зинон. С приветом!

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