Детский кукольный спектакль «Семеро козлят» в московском Театре марионеток

Приглашаем вас на увлекательное театральное представление «Семеро козлят», основанное на известной сказке. В этой истории вы встретите Козу и семеро ее маленьких, доверчивых и очень веселых козлят, которые попадают в удивительные приключения.

Злодей и герой

Коварный Волк мечтает съесть козлят, но на их стороне выступает мудрый Медведь — учитель лесной музыкальной школы. Вместе с лесными жителями он помогает своим талантливым ученикам противостоять коварству Волка. Это не просто борьба добра со злом, но и история о дружбе и взаимопомощи.

Праздник для всей семьи

Спектакль не только развлекателен, но и наполнен музыкальными номерами, которые порадуют зрителей всех возрастов. В финале истории козлята и Медведь устраивают веселый праздник в честь дня рождения Мамы Козы, что добавляет в представление атмосферу радости и тепла.

Не пропустите!

Не упустите возможность посетить этот захватывающий спектакль, который подарит вам и вашим детям море положительных эмоций и незабываемые впечатления. Убедитесь, что вы пришли в театр, чтобы насладиться этой волшебной историей!