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Семеро козлят
Билеты от 800₽
Киноафиша Семеро козлят

Спектакль Семеро козлят

Постановка
Театр марионеток 0+
Режиссер Александр Толмачев
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Детский кукольный спектакль «Семеро козлят» в московском Театре марионеток

Приглашаем вас на увлекательное театральное представление «Семеро козлят», основанное на известной сказке. В этой истории вы встретите Козу и семеро ее маленьких, доверчивых и очень веселых козлят, которые попадают в удивительные приключения.

Злодей и герой

Коварный Волк мечтает съесть козлят, но на их стороне выступает мудрый Медведь — учитель лесной музыкальной школы. Вместе с лесными жителями он помогает своим талантливым ученикам противостоять коварству Волка. Это не просто борьба добра со злом, но и история о дружбе и взаимопомощи.

Праздник для всей семьи

Спектакль не только развлекателен, но и наполнен музыкальными номерами, которые порадуют зрителей всех возрастов. В финале истории козлята и Медведь устраивают веселый праздник в честь дня рождения Мамы Козы, что добавляет в представление атмосферу радости и тепла.

Не пропустите!

Не упустите возможность посетить этот захватывающий спектакль, который подарит вам и вашим детям море положительных эмоций и незабываемые впечатления. Убедитесь, что вы пришли в театр, чтобы насладиться этой волшебной историей!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
13:00 от 800 ₽
7 сентября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
15:00 от 800 ₽

Фотографии

Семеро козлят Семеро козлят

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