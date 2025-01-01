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Сны мальчика. Сказки Щедрина
Билеты от 1500₽
Киноафиша Сны мальчика. Сказки Щедрина

Спектакль Сны мальчика. Сказки Щедрина

Постановка
Театр Сатиры 16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

НЕсказка по мотивам произведений М. Салтыкова-Щедрина

Сказки Салтыкова-Щедрина, насыщенные философским подтекстом и аллегориями, оживают на сцене в постановке, посвященной сложным нравственным вопросам и размышлениям о детстве. Спектакль создан не для детей, а для взрослых, которые сохраняют в себе память о детстве и живущего внутри ребенка.

Мир фантастического реализма
Постановка строится на фантастическом реализме, который проявляется в пластике персонажей, их полуреальных, полуфантастических образах, напоминающих то ли людей, то ли животных. Гротеск и клоунада переплетаются с иронией и глубиной, а маски, которые надевают актеры, помогают зрителям разграничить мир реальности и воображения, при этом раскрывая истинные лица героев.

Два главных героя
На сцене присутствует Салтыков-Щедрин, в лице писателя, и мальчик Миша — символ невинного взгляда на мир. Именно через взгляд ребенка раскрываются несоответствия между истинами, услышанными на уроке, и реальностью, где взрослые живут по другим, непонятным принципам. Путь героя, полный открытий и столкновений с миром взрослых, становится историей взросления и формирования нового мировоззрения.

Сюжет и персонажи
Основа спектакля — «Рождественская сказка», сквозь которую проходят другие произведения автора, включая «Премудрый пискарь», «Верный Трезор», «Коняга» и «Дикий помещик». Этот сплетенный сюжет помогает зрителю погрузиться в философские размышления и острые наблюдения за человеческой природой.

Исполнители
В постановке участвует ансамбль артистов, каждый из которых воплощает несколько разноплановых образов. Состав представлен ведущими актерами театра, включая Романа Керна в роли писателя и мальчика Миши, Марию Протасову в нескольких ролях, а также других талантливых исполнителей.

Спектакль становится путеводителем по внутреннему миру ребенка и его столкновению с жестокостью и противоречивостью взрослой жизни, освещая процесс взросления и поиска правды.

Режиссер
Евгений Закиров
В ролях
Роман Керн
Мария Протасова
Елена Ташаева
Карина Муса
Максим Демченко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
19 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
12 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
3 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Сны мальчика. Сказки Щедрина Сны мальчика. Сказки Щедрина Сны мальчика. Сказки Щедрина Сны мальчика. Сказки Щедрина Сны мальчика. Сказки Щедрина Сны мальчика. Сказки Щедрина Сны мальчика. Сказки Щедрина Сны мальчика. Сказки Щедрина Сны мальчика. Сказки Щедрина Сны мальчика. Сказки Щедрина Сны мальчика. Сказки Щедрина Сны мальчика. Сказки Щедрина Сны мальчика. Сказки Щедрина Сны мальчика. Сказки Щедрина

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