Спектакль Сны мальчика. Сказки Щедрина

НЕсказка по мотивам произведений М. Салтыкова-Щедрина

Сказки Салтыкова-Щедрина, насыщенные философским подтекстом и аллегориями, оживают на сцене в постановке, посвященной сложным нравственным вопросам и размышлениям о детстве. Спектакль создан не для детей, а для взрослых, которые сохраняют в себе память о детстве и живущего внутри ребенка.

Мир фантастического реализма

Постановка строится на фантастическом реализме, который проявляется в пластике персонажей, их полуреальных, полуфантастических образах, напоминающих то ли людей, то ли животных. Гротеск и клоунада переплетаются с иронией и глубиной, а маски, которые надевают актеры, помогают зрителям разграничить мир реальности и воображения, при этом раскрывая истинные лица героев.

Два главных героя

На сцене присутствует Салтыков-Щедрин, в лице писателя, и мальчик Миша — символ невинного взгляда на мир. Именно через взгляд ребенка раскрываются несоответствия между истинами, услышанными на уроке, и реальностью, где взрослые живут по другим, непонятным принципам. Путь героя, полный открытий и столкновений с миром взрослых, становится историей взросления и формирования нового мировоззрения.

Сюжет и персонажи

Основа спектакля — «Рождественская сказка», сквозь которую проходят другие произведения автора, включая «Премудрый пискарь», «Верный Трезор», «Коняга» и «Дикий помещик». Этот сплетенный сюжет помогает зрителю погрузиться в философские размышления и острые наблюдения за человеческой природой.

Исполнители

В постановке участвует ансамбль артистов, каждый из которых воплощает несколько разноплановых образов. Состав представлен ведущими актерами театра, включая Романа Керна в роли писателя и мальчика Миши, Марию Протасову в нескольких ролях, а также других талантливых исполнителей.

Спектакль становится путеводителем по внутреннему миру ребенка и его столкновению с жестокостью и противоречивостью взрослой жизни, освещая процесс взросления и поиска правды.