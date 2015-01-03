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Укрощение строптивой
Билеты от 1000₽
Киноафиша Укрощение строптивой

Спектакль Укрощение строптивой

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

По мотивам одноименной комедии Уильяма Шекспира

«Мы только слабостью своей сильны. Чужую роль играть мы не должны.»

Укрощение строптивой по-новому

Желанье женщины — закон, и кто с этим не согласен, пусть первым бросит камень… в Шекспира. Да-да, это все еще он, но в яркой, нестандартной версии, полной импровизаций и искрометного веселья.

Для тех, кто любит смеяться

Если вы не приверженец строгих канонов и предпочитаете море позитива, смешные до слез сцены и блистательную игру актеров, «Укрощение строптивой» в Театре на Юго-Западе — ваш идеальный выбор.

Режиссер
Валерий Белякович
В ролях
Михаил Белякович
Артур Хачатрян
Александр Байдаков
Вероника Саркисова
Людмила Лазарева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 сентября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1000 ₽
14 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Укрощение строптивой Укрощение строптивой

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