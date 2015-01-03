Спектакль Укрощение строптивой

По мотивам одноименной комедии Уильяма Шекспира

«Мы только слабостью своей сильны. Чужую роль играть мы не должны.»

Укрощение строптивой по-новому

Желанье женщины — закон, и кто с этим не согласен, пусть первым бросит камень… в Шекспира. Да-да, это все еще он, но в яркой, нестандартной версии, полной импровизаций и искрометного веселья.

Для тех, кто любит смеяться

Если вы не приверженец строгих канонов и предпочитаете море позитива, смешные до слез сцены и блистательную игру актеров, «Укрощение строптивой» в Театре на Юго-Западе — ваш идеальный выбор.