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Зимние потешки
Киноафиша Зимние потешки

Спектакль Зимние потешки

Постановка
Новосибирский театр кукол 0+
Режиссер Ольга Гущина
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О спектакле

Весёлый новогодний концерт для самых маленьких зрителей в Новосибирском театре кукол

Новосибирский театр кукол приглашает малышей и их родителей на праздничное представление — «Зимние потешки». Этот концерт, наполненный музыкой, танцами и неожиданными сюрпризами, станет отличным способом окунуться в атмосферу зимнего волшебства.

Необычные артисты и весёлые номера

На сцене выступят самые удивительные персонажи: весёлые лягушата исполнят задорную чечётку, дрессированная собачка продемонстрирует цирковые трюки, а экзотические птички дружно споют новогодние песенки. Каждый номер — это отдельная история, полная радости и веселья.

Зимушка и её волшебные гости

Особый сюрприз для маленьких зрителей — появление самой Зимушки, которая споет вместе с детьми и примет участие в праздничных забавах. Юных зрителей ждёт много смеха, песен и интерактивных игр, которые сделают шоу ярким и запоминающимся.

Чудеса на сцене кукольного театра

«Зимние потешки» — это уникальное сочетание театра, музыки и волшебства, где каждый ребёнок сможет стать частью настоящего новогоднего чуда. Не упустите возможность подарить своим детям незабываемые эмоции в канун зимних праздников!

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