Женитьба Бальзаминова
Киноафиша Женитьба Бальзаминова

Спектакль Женитьба Бальзаминова

Спектакль о судьбе маленького человека, который пытается построить свое счастье с помощью выгодной женитьбы
Постановка
Глобус 16+
Возраст 16+

О спектакле

Музыкальная комедия по пьесе Островского в Театре «Глобус»

В Театре «Глобус» состоится премьера музыкальной комедии, основанной на пьесе Александра Островского. Главный герой, Бальзаминов, с энтузиазмом стремится жениться на богатой невесте, мечтая улучшить свое материальное положение. Этот сюжет, знакомый многим, останется актуальным и в наши дни. Каждый сможет узнать себя в персонажах, созданных мастером русской драмы.

О спектакле

Спектакль включает в себя городской романс «Фонари-фонарики», музыка к которому написана Иваном Татариновым, а автор слов, к сожалению, неизвестен. Эта мелодия придает произведению особое очарование и воссоздает атмосферу времени, в которое разворачиваются события комедии.

Актуальность

Премьера посвящена 200-летию со дня рождения Александра Николаевича Островского, который мастерски разбирался в нюансах человеческой души. Его произведения являются литературным наследием, полным остроумия и глубины понимания человеческой природы.

Особенности постановки

Поддержка Федерального партийного проекта «Культура малой Родины» делает спектакль не только развлекательным, но и значимым с точки зрения сохранения культурного наследия. Если вы любите музыкальные комедии и умные сценарии, эта постановка точно для вас!

Купить билет на спектакль Женитьба Бальзаминова

Помощь с билетами
В других городах
Январь
Февраль
17 января суббота
18:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
18 февраля среда
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽

Фотографии

Женитьба Бальзаминова Женитьба Бальзаминова Женитьба Бальзаминова Женитьба Бальзаминова Женитьба Бальзаминова Женитьба Бальзаминова Женитьба Бальзаминова Женитьба Бальзаминова

