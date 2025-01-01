Меню
Ханума
Ханума

Спектакль Ханума

Постановка
Музыкальный театр 12+
Продолжительность 160 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Ханума» в Новосибирском музыкальном театре

В Новосибирском музыкальном театре пройдет спектакль по пьесе Авксентия Цагарели. Режиссура данного проекта принадлежит Автандилу Варсимашвили, художественному руководителю Тбилисского русского драматического театра им. А.С. Грибоедова. В музыкальном сопровождении участия принимает дирижер Эхтибар Ахмедов, заслуженный артист РФ, а также художники Мирони Швелидзе и Анна Сорокина, и хормейстер Татьяна Горбенко, также заслуженная артистка РФ.

О пьесе

Пьеса Авксентия Цагарели завоевала сердца нескольких поколений зрителей. Она была многократно экранизирована и адаптирована для сцен, что обеспечивало ей стабильный успех. Спектакль «Ханума» уже имел свою премьеру более 30 лет назад в нашем театре под названием «Тифлисские свадьбы» в постановке режиссера Анатолия Мовчана.

О сюжете

«Ханума» представляет собой классическую комедию-водевиль, напичканную национальной музыкой, легендами и тостами, полными своеобразного юмора. История вращается вокруг двух свах — Кабато и Ханумы — которые борются за звание лучшей свахи для разорившегося князя Пантиашвили. Кабато стремится стать главной свахой и всячески ставит палки в колеса Хануме. Однако, последняя убеждена, что с той поры, как создан свет, лучше свахи в мире нет. Итак, кто же из них сумеет подобрать лучшую невесту для князя?

Спектакль обещает привлечь любителей музыкальных комедий и тех, кто ценит национальные традиции. Не упустите возможность стать частью этого яркого театрального события!

Купить билет на спектакль Ханума

В других городах
Январь
Февраль
11 января воскресенье
18:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 600 ₽
12 февраля четверг
19:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 600 ₽

Фотографии

Ханума Ханума Ханума Ханума

