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Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром
Билеты от 800₽
Киноафиша Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром

Спектакль Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром

6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

 

«Щелкунчик на льду» — волшебное новогоднее шоу для всей семьи

Встречайте Новый год с легендарным ледовым шоу «Щелкунчик» в сопровождении симфонического оркестра! Эта яркая постановка погрузит вас в атмосферу волшебства и станет идеальным началом новогодних праздников 2024 года.

Новый взгляд на классику

«Щелкунчик» П. И. Чайковского — бессмертное произведение, которое на протяжении десятилетий радует зрителей всех возрастов. В этот раз постановка обещает удивить новым, необычным прочтением. Организаторы подготовили интригу: главная героиня Маша мечтает, чтобы её желание исполнилось в ночь на 31 декабря. Что это за мечта и как она осуществится, зрители узнают на спектакле.

Главные исполнители

В ледовом шоу участвуют талантливые фигуристы: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Елена Йованович и Константин Безматерных. Их мастерство создаст на льду настоящее волшебство, воплотив в жизнь знакомых героев и их захватывающие приключения.

Живая музыка — душа спектакля

Особое место в спектакле занимает симфоническая музыка. Шедевры Чайковского прозвучат в живом исполнении оркестра под руководством известного дирижера Ивана Никифорчина. Его прочтение «Щелкунчика» обещает стать настоящим событием в мире классической музыки 2024 года.

Не упустите шанс

«Щелкунчик на льду» — это не просто спектакль, а целое путешествие в мир сказок, мечты и праздника. Уникальное сочетание фигурного катания и симфонической музыки создаст незабываемую атмосферу и подарит зрителям настоящую зимнюю сказку.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 ноября
ВТБ Арена Москва, Ленинградский просп., 36
13:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽
16 ноября
ВТБ Арена Москва, Ленинградский просп., 36
13:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 декабря
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
13:00 от 600 ₽ 18:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 7 декабря
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
13:00 от 600 ₽ 18:00 от 600 ₽
Рязань, 8 декабря
Дворец спорта «Олимпийский» Рязань, Зубковой, 12, корп. 2
15:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Самара, 16 декабря
СКК «Дворец спорта им. Владимира Высоцкого» Самара, Молодогвардейская, 222
15:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Омск, 19 декабря
G-Drive Арена Омск, Лукашевича, 35
15:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Пермь, 3 января
Универсальный дворец спорта «Молот» Пермь, Лебедева, 13
15:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Казань, 9 января
Татнефть-арена Казань, Чистопольская, 42
11:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Нижний Новгород, 11 января
КРК Нагорный Нижний Новгород, просп. Гагарина, 29
15:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽

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