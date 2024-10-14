Спектакль Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром

«Щелкунчик на льду» — волшебное новогоднее шоу для всей семьи

Встречайте Новый год с легендарным ледовым шоу «Щелкунчик» в сопровождении симфонического оркестра! Эта яркая постановка погрузит вас в атмосферу волшебства и станет идеальным началом новогодних праздников 2024 года.

Новый взгляд на классику

«Щелкунчик» П. И. Чайковского — бессмертное произведение, которое на протяжении десятилетий радует зрителей всех возрастов. В этот раз постановка обещает удивить новым, необычным прочтением. Организаторы подготовили интригу: главная героиня Маша мечтает, чтобы её желание исполнилось в ночь на 31 декабря. Что это за мечта и как она осуществится, зрители узнают на спектакле.

Главные исполнители

В ледовом шоу участвуют талантливые фигуристы: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Елена Йованович и Константин Безматерных. Их мастерство создаст на льду настоящее волшебство, воплотив в жизнь знакомых героев и их захватывающие приключения.

Живая музыка — душа спектакля

Особое место в спектакле занимает симфоническая музыка. Шедевры Чайковского прозвучат в живом исполнении оркестра под руководством известного дирижера Ивана Никифорчина. Его прочтение «Щелкунчика» обещает стать настоящим событием в мире классической музыки 2024 года.

Не упустите шанс

«Щелкунчик на льду» — это не просто спектакль, а целое путешествие в мир сказок, мечты и праздника. Уникальное сочетание фигурного катания и симфонической музыки создаст незабываемую атмосферу и подарит зрителям настоящую зимнюю сказку.