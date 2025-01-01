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Жизнь — сапожок непарный
Киноафиша Жизнь — сапожок непарный

Спектакль Жизнь — сапожок непарный

Постановка
Театр им. Ленсовета 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по книге Тамары Петкевич

Спектакль «Жизнь — сапожок непарный» поставлен по одноименной книге Тамары Петкевич. Эта книга — воспоминания человека, прожившего долгую жизнь, полную тяжелых испытаний и важнейших событий XX века. В своей работе Тамара Петкевич делится с читателями не только личным опытом, но и историей о том, как сильный дух может преодолеть даже самые страшные обстоятельства.

Тамара Петкевич: жизнь и наследие

Тамара Владиславовна Петкевич (1920–2017) была многогранной личностью — актрисой, театроведом, писателем. Все, кто был знаком с ней, отмечают не только ее внешнюю, но и внутреннюю красоту. Ее удивительный магнетизм и обаяние сохранялись до преклонных лет. В книге «Жизнь — сапожок непарный» она делится воспоминаниями о своем жизненном пути, наполненном трагедиями и трудностями, но при этом сохраняющим свет, веру в лучшее и любовь к жизни.

Тема и интонация спектакля

Спектакль стремится сохранить ту удивительную интонацию книги, которая отличается отсутствием надрыва и фальши. Главным акцентом не является трагедия, связанная с лагерной темой, а чудо возрождения души. На этом фоне мы наблюдаем, как героиня восстанавливает себя, обретая смысл и силы через театр. И именно театр становится спасением для нее, открывая новые горизонты и даруя ей возможность пережить внутреннюю трансформацию.

Посвящение героине

Этот спектакль — дань уважения удивительной женщине, которая пережила ужасы XX века и смогла сохранить достоинство и любовь к людям. Мы видим в ней пример того, как сила духа и вера в красоту могут преодолеть любые испытания.

Спектакль «Жизнь — сапожок непарный» — это не только рассказ о трагедии прошлого, но и о бесконечной возможности человеческого возрождения через искусство.

Режиссер
Инна Аронова
В ролях
Наталья Немшилова
Дарья Циберкина
Лидия Ледяйкина
Евгений Филатов
Всеволод Цурило

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 28 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 8 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 7 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 25 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 800 ₽

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