Музыкальный спектакль «Кот в сапогах»

Новая интерпретация классики Шарля Перро

Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» представляет уникальную постановку — оперу «Кот в сапогах» по сказке Шарля Перро. Этот спектакль стал первым обращением театра к инсценировке оперы Кюи, что делает его особенно значимым для нас.

Создатели и персонажи

Режиссёр Юрий Александров и художник Вячеслав Окунев создали новую историю о приключениях находчивого Кота и его друга Жана. В спектакле также участвуют жадные сыновья Мельника, капризная Принцесса, забавный Король и страшный, но глупый Людоед. Каждый персонаж добавляет свою изюминку в сюжет.

Для всей семьи

Мы уверены, что на нашем спектакле ни дети, ни взрослые не будут скучать. Вас ждут комичные ситуации, в которые попадают герои, и моменты, вызывающие искренние эмоции. Приходите смеяться, сочувствовать и переживать вместе с нами!

Интересный факт

Знаете ли вы, что опера Кюи редко ставится на сцене? Это делает наше представление по-настоящему уникальным событием в театральной жизни города. Не упустите шанс увидеть его первыми!