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Кот в сапогах
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Спектакль Кот в сапогах

Постановка
Санктъ-Петербургъ Опера 6+
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль «Кот в сапогах»

Новая интерпретация классики Шарля Перро

Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» представляет уникальную постановку — оперу «Кот в сапогах» по сказке Шарля Перро. Этот спектакль стал первым обращением театра к инсценировке оперы Кюи, что делает его особенно значимым для нас.

Создатели и персонажи

Режиссёр Юрий Александров и художник Вячеслав Окунев создали новую историю о приключениях находчивого Кота и его друга Жана. В спектакле также участвуют жадные сыновья Мельника, капризная Принцесса, забавный Король и страшный, но глупый Людоед. Каждый персонаж добавляет свою изюминку в сюжет.

Для всей семьи

Мы уверены, что на нашем спектакле ни дети, ни взрослые не будут скучать. Вас ждут комичные ситуации, в которые попадают герои, и моменты, вызывающие искренние эмоции. Приходите смеяться, сочувствовать и переживать вместе с нами!

Интересный факт

Знаете ли вы, что опера Кюи редко ставится на сцене? Это делает наше представление по-настоящему уникальным событием в театральной жизни города. Не упустите шанс увидеть его первыми!

Режиссер
Юрий Александров
В ролях
Александр Коряков
Антон Морозов
Виктор Алешков
Всеволод Калмыков
Владислав Мазанкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
12:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽

Фотографии

Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах

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