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Преступление и наказание
Киноафиша Преступление и наказание

Спектакль Преступление и наказание

Постановка
Александринский театр 16+
Продолжительность 5 часов 20 минут, с антрактом
Возраст 16+

О спектакле

Преступление и наказание в Александринском театре

Спектакль по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» представляет собой значимое событие на сцене Александринского театра. Это первая работа одного из наиболее известных режиссёров современной Восточной Европы, художественного руководителя Венгерского Национального театра Аттилы Виднянского.

Награды и признание

Постановка удостоилась Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Мужская роль второго плана» по итогам сезона 2016-2017 года. Приз был вручён Дмитрию Лысенкову за его выдающуюся работу в спектакле.

 

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В других городах
Август
21 августа пятница
20:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 12000 ₽
22 августа суббота
19:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 2500 ₽

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