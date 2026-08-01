Спектакль Преступление и наказание

Преступление и наказание в Александринском театре

Спектакль по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» представляет собой значимое событие на сцене Александринского театра. Это первая работа одного из наиболее известных режиссёров современной Восточной Европы, художественного руководителя Венгерского Национального театра Аттилы Виднянского.

Награды и признание

Постановка удостоилась Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Мужская роль второго плана» по итогам сезона 2016-2017 года. Приз был вручён Дмитрию Лысенкову за его выдающуюся работу в спектакле.