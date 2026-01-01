Живое исполнение культовых альбомов. My Favorite Things

Культовый альбом Джона Колтрейна в центре нового цикла концертов

Квартет Артёма Баденко, под руководством Кирилла Мошкова, представляет новый цикл концертов «Живое исполнение культовых альбомов». В этом проекте джазовый эксперт знакомит слушателей с легендарными альбомами, а также приглашает именитых артистов для исполнения знаковых композиций.

Встреча с Джоном Колтрейном

На второй встрече зрители смогут насладиться альбомом Джона Колтрейна My Favorite Things. Это произведение стало известным благодаря аранжировке знаменитой песни Роджерса и Хаммерстайна из мюзикла «Звуки музыки». Лиричная и светлая песня обрела новую жизнь в исполнении Колтрейна, превратившись, по словам Эда Уилера из документального фильма, в «гипнотический танец дервишей».

Четыре классических стандарта

Альбом включает аранжировки четырёх джазовых стандартов: My Favorite Things, Every Time We Say Goodbye, Summertime и But Not for Me. Этот релиз стал важной вехой в творчестве Колтрейна, отмечая его переход от бибопа к модальному джазу, что отражается в звучании каждого произведения.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, где классика джаза оживает на сцене!