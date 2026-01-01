Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Макс Евдокимов. Проверочный концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Макс Евдокимов. Проверочный концерт

Макс Евдокимов. Проверочный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Стендап-шоу «Кому нужны деньги?» с Максом Евдокимовым

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу с участием Макса Евдокимова — известного комика, который стал популярным благодаря своим выступлениям в таких проектах, как «StandUp на ТНТ», «Comedy Battle» и «Открытый микрофон». На этом мероприятии зрители узнают, как комик смотрит на жизнь и какие забавные ситуации возникают вокруг финансов.

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определённому столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала постараются комфортно разместить всех по порядку очереди. Также возможно размещение с другими зрителями за одним столом, поэтому если вы планируете посетить спектакль большой компанией, рекомендуем приобретать билеты одним заказом на всех.

Не упустите возможность насладиться остроумным и непринужденным юмором Макса Евдокимова в уютной обстановке!

Купить билет на концерт Макс Евдокимов. Проверочный концерт

Помощь с билетами
Март
15 марта воскресенье
21:30
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Стас Старовойтов
18+
Юмор
Стас Старовойтов
24 марта в 21:30 Stand Up Патрики
от 2500 ₽
Почта любви
0+
Вечеринка
Почта любви
24 июля в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Наталия Гулькина. Это просто Мираж
18+
Поп
Наталия Гулькина. Это просто Мираж
6 июня в 19:00 Академ-джаз-клуб
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше