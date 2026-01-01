Макс Евдокимов. Проверочный концерт

Стендап-шоу «Кому нужны деньги?» с Максом Евдокимовым

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу с участием Макса Евдокимова — известного комика, который стал популярным благодаря своим выступлениям в таких проектах, как «StandUp на ТНТ», «Comedy Battle» и «Открытый микрофон». На этом мероприятии зрители узнают, как комик смотрит на жизнь и какие забавные ситуации возникают вокруг финансов.

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определённому столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала постараются комфортно разместить всех по порядку очереди. Также возможно размещение с другими зрителями за одним столом, поэтому если вы планируете посетить спектакль большой компанией, рекомендуем приобретать билеты одним заказом на всех.

Не упустите возможность насладиться остроумным и непринужденным юмором Макса Евдокимова в уютной обстановке!