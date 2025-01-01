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Билеты от 3500₽
Киноафиша Планеты Disney & Marvel

Планеты Disney & Marvel

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Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Космический концерт Disney в Московском планетарии

Московский планетарий совместно с Arte Musicum приглашает вас на уникальное событие для всей семьи! Под куполом Большого звёздного зала пройдет потрясающий космический концерт, который перенесет вас в мир волшебства и музыки любимых мультфильмов Disney.

Музыка, которая оживляет детство

В этом единственном в своём роде концертном пространстве зрители станут свидетелями удивительного соединения двух фантастических миров: музыки из легендарных мультфильмов. Виртуозные музыканты коллектива Imperialis Orchestra исполнят лучшие хиты из таких шедевров, как «Холодное сердце», «Король лев», «Анастасия», «Мулан», «Утиные истории» и многих других.

Визуальные эффекты и анимация

Космический концерт не только порадует ваш слух, но и удивит зрительное восприятие. Уникальная видеопроекция 360 градусов на большом звёздном куполе позволит вам погрузиться в атмосферу детства, радости и волшебства. Все визуальные эффекты были специально разработаны креативной командой Московского планетария.

Магия музыки и космоса

Легендарные симфонические мелодии проникнут глубоко в ваши сердца, наполнив души магией, волшебством и бесконечным космосом. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
15:30 от 3500 ₽

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