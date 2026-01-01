Живое исполнение культовых альбомов. Getz / Gilberto

Культовый альбом в живом исполнении

Зал Зарядье приглашает вас на новый цикл концертов «Живое исполнение культовых альбомов», где джазовый эксперт Кирилл Мошков познакомит вас с легендарными произведениями. На этой встрече особое внимание будет уделено альбому «Getz/Gilberto» — магическому сотрудничеству американского саксофониста Стэна Гетца и бразильского гитариста Жуана Жилберту.

История альбома

Альбом был выпущен в марте 1964 года и стал одним из самых коммерчески успешных в истории джаза. В его создании принимали участие выдающиеся музыканты, включая пианиста и композитора Антонио Карлоса Жобима и вокалистку Аструд Жилберто. Специально для данного концерта некоторые композиции из альбома будут исполнять именитые артисты.

Награды и достижения

«Getz/Gilberto» был удостоен трех премий «Грэмми», включая награду в номинации «Альбом года». Большая часть песен из этого альбома стала стандартами жанра босса-нова, а композиция «The Girl From Ipanema» до сих пор остается одной из самых часто перезаписываемых в музыкальной истории.

