Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Живое исполнение культовых альбомов. Getz / Gilberto
Билеты от 700₽
Киноафиша Живое исполнение культовых альбомов. Getz / Gilberto

Живое исполнение культовых альбомов. Getz / Gilberto

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Культовый альбом в живом исполнении

Зал Зарядье приглашает вас на новый цикл концертов «Живое исполнение культовых альбомов», где джазовый эксперт Кирилл Мошков познакомит вас с легендарными произведениями. На этой встрече особое внимание будет уделено альбому «Getz/Gilberto» — магическому сотрудничеству американского саксофониста Стэна Гетца и бразильского гитариста Жуана Жилберту.

История альбома

Альбом был выпущен в марте 1964 года и стал одним из самых коммерчески успешных в истории джаза. В его создании принимали участие выдающиеся музыканты, включая пианиста и композитора Антонио Карлоса Жобима и вокалистку Аструд Жилберто. Специально для данного концерта некоторые композиции из альбома будут исполнять именитые артисты.

Награды и достижения

«Getz/Gilberto» был удостоен трех премий «Грэмми», включая награду в номинации «Альбом года». Большая часть песен из этого альбома стала стандартами жанра босса-нова, а композиция «The Girl From Ipanema» до сих пор остается одной из самых часто перезаписываемых в музыкальной истории.

Не упустите возможность услышать этот шедевр в живом исполнении!

Купить билет на концерт Живое исполнение культовых альбомов. Getz / Gilberto

Помощь с билетами
Декабрь
10 декабря четверг
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 700 ₽

В ближайшие дни

«Алиса» — 35 лет Армии Алиса
16+
Рок Русский рок

«Алиса» — 35 лет Армии Алиса

25 декабря в 20:00 Live Арена
от 1800 ₽
Ai Mori празднует день рождения мощным рок-шоу в Москве
16+
Рок

Ai Mori празднует день рождения мощным рок-шоу в Москве

25 июля в 19:00 Glastonberry
от 1500 ₽
Rap.ru Old School
16+
Хип-хоп

Rap.ru Old School

10 октября в 19:00 МТС Live Холл
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше