Лаборатория ударных. И.С. Бах на маримбе, вибрафоне и гобое

Музыка великого Маэстро в КЦ Зарядье

Вас ожидает удивительный концерт, посвященный творчеству И. С. Баха, который состоится в ближайшее время. В программе звучат как известные композиции, так и менее распространенные произведения, которые позволят глубже оценить многогранный талант композитора.

Программа вечера

В концерте будут представлены следующие произведения:

Английская сюита № 4 фа мажор, BWV 809

Соната для флейты и бассо континуо ми-бемоль мажор, BWV 1031: II. Siciliano III. Allegro

Чакона из партиты для скрипки соло ре минор, BWV 1004

Хоральная прелюдия Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639

Хоральная прелюдия Das alte Jahr vergangen ist, BWV 614

Хоральная прелюдия Gelobet seist du, Jesu Christ, BWV 604

Сюита для лютни ми минор, BWV 996: I. Прелюдия II. Аллеманда VI. Жига

Хроматическая фантазия и фуга, BWV 903: II. Фуга

Ария из сюиты для оркестра № 3 ре мажор, BWV 1068

Исполнители

В концерте примут участие талантливые музыканты:

Владислав Шумихин - маримба, вибрафон

Николай Конаков - маримба, вибрафон

Дугар Цыбиков - гобой, английский рожок

Не упустите возможность насладиться незабываемым музыкальным вечером и погрузиться в мир классической музыки!