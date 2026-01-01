Лаборатория ударных. И.С. Бах на маримбе, вибрафоне и гобое
Лаборатория ударных. И.С. Бах на маримбе, вибрафоне и гобое

6+
О концерте

Музыка великого Маэстро в КЦ Зарядье

Вас ожидает удивительный концерт, посвященный творчеству И. С. Баха, который состоится в ближайшее время. В программе звучат как известные композиции, так и менее распространенные произведения, которые позволят глубже оценить многогранный талант композитора.

Программа вечера

В концерте будут представлены следующие произведения:

  • Английская сюита № 4 фа мажор, BWV 809
  • Соната для флейты и бассо континуо ми-бемоль мажор, BWV 1031:
    • II. Siciliano
    • III. Allegro
  • Чакона из партиты для скрипки соло ре минор, BWV 1004
  • Хоральная прелюдия Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639
  • Хоральная прелюдия Das alte Jahr vergangen ist, BWV 614
  • Хоральная прелюдия Gelobet seist du, Jesu Christ, BWV 604
  • Сюита для лютни ми минор, BWV 996:
    • I. Прелюдия
    • II. Аллеманда
    • VI. Жига
  • Хроматическая фантазия и фуга, BWV 903:
    • II. Фуга
  • Ария из сюиты для оркестра № 3 ре мажор, BWV 1068

Исполнители

В концерте примут участие талантливые музыканты:

  • Владислав Шумихин - маримба, вибрафон
  • Николай Конаков - маримба, вибрафон
  • Дугар Цыбиков - гобой, английский рожок

Не упустите возможность насладиться незабываемым музыкальным вечером и погрузиться в мир классической музыки!

Март
11 марта четверг
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

