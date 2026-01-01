Лаборатория ударных. И.С. Бах на маримбе, вибрафоне и гобое

Музыка великого Маэстро в КЦ Зарядье
Вас ожидает удивительный концерт, посвященный творчеству И. С. Баха, который состоится в ближайшее время. В программе звучат как известные композиции, так и менее распространенные произведения, которые позволят глубже оценить многогранный талант композитора.
Программа вечера
В концерте будут представлены следующие произведения:
- Английская сюита № 4 фа мажор, BWV 809
- Соната для флейты и бассо континуо ми-бемоль мажор, BWV 1031:
- II. Siciliano
- III. Allegro
- Чакона из партиты для скрипки соло ре минор, BWV 1004
- Хоральная прелюдия Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639
- Хоральная прелюдия Das alte Jahr vergangen ist, BWV 614
- Хоральная прелюдия Gelobet seist du, Jesu Christ, BWV 604
- Сюита для лютни ми минор, BWV 996:
- I. Прелюдия
- II. Аллеманда
- VI. Жига
- Хроматическая фантазия и фуга, BWV 903:
- Ария из сюиты для оркестра № 3 ре мажор, BWV 1068
Исполнители
В концерте примут участие талантливые музыканты:
- Владислав Шумихин - маримба, вибрафон
- Николай Конаков - маримба, вибрафон
- Дугар Цыбиков - гобой, английский рожок
Не упустите возможность насладиться незабываемым музыкальным вечером и погрузиться в мир классической музыки!