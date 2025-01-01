Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe

Приглашаем вас на грандиозное шоу «Hans Zimmer’s Universe», которое представит симфонический оркестр Imperial Orchestra из Санкт-Петербурга. Это событие становится частью большого концертного тура по России и обещает стать настоящим музыкальным праздником.
Ханс Циммер — легенда современного кинематографа, который создал музыку к более чем 200 фильмам. Его работы завоевали множество наград, включая Оскар, Грэмми и Золотой глобус. В его фильмографии — такие культовые блокбастеры, как «Интерстеллар», «Гладиатор», «Король Лев» и «Пираты Карибского моря».
Шоу «Hans Zimmer’s Universe» — это невероятный взрыв энергии, света и музыки. В исполнении большого симфонического оркестра, хора, органа и виртуозных солистов зрители смогут вновь пережить незабываемые эмоции, погрузившись в атмосферу любимых фильмов.
Imperial Orchestra был создан в 2021 году и быстро стал главным кино-оркестром России. Репертуар включает музыку из 80 фильмов, а за время существования оркестр собрал более 300 артистов, включая двух дирижеров и команду звукоинженеров.
Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события! Билеты уже в продаже.