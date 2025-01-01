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Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe
Киноафиша Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe

Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт музыки Ханса Циммера в Омске

Приглашаем вас на грандиозное шоу «Hans Zimmer’s Universe», которое представит симфонический оркестр Imperial Orchestra из Санкт-Петербурга. Это событие становится частью большого концертного тура по России и обещает стать настоящим музыкальным праздником.

О Хансе Циммере

Ханс Циммер — легенда современного кинематографа, который создал музыку к более чем 200 фильмам. Его работы завоевали множество наград, включая Оскар, Грэмми и Золотой глобус. В его фильмографии — такие культовые блокбастеры, как «Интерстеллар», «Гладиатор», «Король Лев» и «Пираты Карибского моря».

Что вас ждет на шоу?

Шоу «Hans Zimmer’s Universe» — это невероятный взрыв энергии, света и музыки. В исполнении большого симфонического оркестра, хора, органа и виртуозных солистов зрители смогут вновь пережить незабываемые эмоции, погрузившись в атмосферу любимых фильмов.

Imperial Orchestra

Imperial Orchestra был создан в 2021 году и быстро стал главным кино-оркестром России. Репертуар включает музыку из 80 фильмов, а за время существования оркестр собрал более 300 артистов, включая двух дирижеров и команду звукоинженеров.

Исполнители

  • Дирижёры: Лев Дунаев, Иосиф Нурдаев
  • Солисты:
    • Илья Федосеев - орган
    • Виталий Погосян - дудук
    • Михаил Калашников - виолончель
    • Евгений Коган - виолончель
    • Владимир Солуянов - скрипка
    • Дмитрий Ноздрачёв - аккордеон
    • Александр Дулин - рояль
    • Александр Цуркан - вистл
    • Иван Сойманов, Матвей Семишкур, Антон Субботин - вокал

Программа концерта

  • «Дюна»
  • «Интерстеллар»
  • «Перл Харбор»
  • «Король Лев»
  • «Пираты Карибского моря»
  • «Гонка»
  • «Скала»
  • «Миссия невыполнима»
  • «Гладиатор»
  • «Начало»
  • «Код да Винчи»
  • «Бэтмэн»
  • «Шерлок Холмс»
  • «Последний Самурай»
  • «Король Артур»
  • «Кунг-фу Панда»

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события! Билеты уже в продаже.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 14 ноября
G-Drive Арена Омск, Лукашевича, 35
19:00 от 2500 ₽
Пермь, 23 ноября
Универсальный дворец спорта «Молот» Пермь, Лебедева, 13
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe

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