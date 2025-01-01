Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe

Концерт музыки Ханса Циммера в Омске

Приглашаем вас на грандиозное шоу «Hans Zimmer’s Universe», которое представит симфонический оркестр Imperial Orchestra из Санкт-Петербурга. Это событие становится частью большого концертного тура по России и обещает стать настоящим музыкальным праздником.

О Хансе Циммере

Ханс Циммер — легенда современного кинематографа, который создал музыку к более чем 200 фильмам. Его работы завоевали множество наград, включая Оскар, Грэмми и Золотой глобус. В его фильмографии — такие культовые блокбастеры, как «Интерстеллар», «Гладиатор», «Король Лев» и «Пираты Карибского моря».

Что вас ждет на шоу?

Шоу «Hans Zimmer’s Universe» — это невероятный взрыв энергии, света и музыки. В исполнении большого симфонического оркестра, хора, органа и виртуозных солистов зрители смогут вновь пережить незабываемые эмоции, погрузившись в атмосферу любимых фильмов.

Imperial Orchestra

Imperial Orchestra был создан в 2021 году и быстро стал главным кино-оркестром России. Репертуар включает музыку из 80 фильмов, а за время существования оркестр собрал более 300 артистов, включая двух дирижеров и команду звукоинженеров.

Исполнители

Дирижёры: Лев Дунаев, Иосиф Нурдаев

Лев Дунаев, Иосиф Нурдаев Солисты: Илья Федосеев - орган Виталий Погосян - дудук Михаил Калашников - виолончель Евгений Коган - виолончель Владимир Солуянов - скрипка Дмитрий Ноздрачёв - аккордеон Александр Дулин - рояль Александр Цуркан - вистл Иван Сойманов, Матвей Семишкур, Антон Субботин - вокал



Программа концерта

«Дюна»

«Интерстеллар»

«Перл Харбор»

«Король Лев»

«Пираты Карибского моря»

«Гонка»

«Скала»

«Миссия невыполнима»

«Гладиатор»

«Начало»

«Код да Винчи»

«Бэтмэн»

«Шерлок Холмс»

«Последний Самурай»

«Король Артур»

«Кунг-фу Панда»

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события! Билеты уже в продаже.