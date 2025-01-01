Магия дудука: Виталий Погосян & Imperial Orchestra

Музыка дудука и исполнение Imperial Orchestra

Imperial Orchestra совместно с Виталием Погосяном представляют захватывающее этно-шоу «Магия дудука». Это не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие по древним культурам Востока, где главную роль играет дудук — инструмент с уникальным, глубоко проникновенным звучанием, который сравнивают с человеческим голосом.

Дудук — голос вечности

История дудука начинается ещё в V веке нашей эры, и на протяжении столетий этот древний инструмент стал символом духовности и связи с вечностью. С его помощью пастухи Кавказа, Персии, Индии и Китая выражали свои молитвы, философские размышления и самые сокровенные чувства. Сегодня дудук — это не просто музыкальный инструмент, это голос народов, поющий о вечности и красоте мира. Его магический тембр способен унести слушателя в далёкие времена, когда человечество только начинало осознавать красоту музыки.

Музыка древнего Востока и современные саундтреки

В новой программе легендарный мастер дудука и мультиинструменталист Виталий Погосян погрузит вас в атмосферу восточной магии. В исполнении его и ведущих солистов Imperial Orchestra вы услышите мелодии, отражающие культуру разных стран: армянские молитвы, грузинские танцы, арабески, китайские мотивы и японскую философию. А симфоническое сопровождение оркестра добавит музыке глубину и объем.

Кроме традиционных восточных композиций, программа концерта включает современные саундтреки, которые обрели новое звучание благодаря дудуку. Прозвучат культовые музыкальные темы из фильмов «Дюна», «Гладиатор», «Последний самурай», «Храброе сердце», а также произведения известных композиторов Стинга и Enigma.

Исполнители

Виталий Погосян — дудук

— дудук Илья Федосеев — орган

— орган Александр Дулин — рояль

— рояль Евгений Коган — виолончель

— виолончель Нарине Нанаян — скрипка

— скрипка Айсылу Сайфуллина — скрипка

— скрипка Иосиф Нурдаев — альт

— альт Александр Цуркан — висл

— висл Павел Чижик — перкуссия

Погрузитесь в чарующую музыку Востока и почувствуйте магию дудука — инструмента, который дарит слушателю не просто звуки, а разговор с вечностью.

Возможны изменения в составе участников концерта и программе.