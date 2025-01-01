Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия дудука: Виталий Погосян & Imperial Orchestra
Киноафиша Магия дудука: Виталий Погосян & Imperial Orchestra

Магия дудука: Виталий Погосян & Imperial Orchestra

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка дудука и исполнение Imperial Orchestra

Imperial Orchestra совместно с Виталием Погосяном представляют захватывающее этно-шоу «Магия дудука». Это не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие по древним культурам Востока, где главную роль играет дудук — инструмент с уникальным, глубоко проникновенным звучанием, который сравнивают с человеческим голосом.

Дудук — голос вечности

История дудука начинается ещё в V веке нашей эры, и на протяжении столетий этот древний инструмент стал символом духовности и связи с вечностью. С его помощью пастухи Кавказа, Персии, Индии и Китая выражали свои молитвы, философские размышления и самые сокровенные чувства. Сегодня дудук — это не просто музыкальный инструмент, это голос народов, поющий о вечности и красоте мира. Его магический тембр способен унести слушателя в далёкие времена, когда человечество только начинало осознавать красоту музыки.

Музыка древнего Востока и современные саундтреки

В новой программе легендарный мастер дудука и мультиинструменталист Виталий Погосян погрузит вас в атмосферу восточной магии. В исполнении его и ведущих солистов Imperial Orchestra вы услышите мелодии, отражающие культуру разных стран: армянские молитвы, грузинские танцы, арабески, китайские мотивы и японскую философию. А симфоническое сопровождение оркестра добавит музыке глубину и объем.

Кроме традиционных восточных композиций, программа концерта включает современные саундтреки, которые обрели новое звучание благодаря дудуку. Прозвучат культовые музыкальные темы из фильмов «Дюна», «Гладиатор», «Последний самурай», «Храброе сердце», а также произведения известных композиторов Стинга и Enigma.

Исполнители

  • Виталий Погосян — дудук
  • Илья Федосеев — орган
  • Александр Дулин — рояль
  • Евгений Коган — виолончель
  • Нарине Нанаян — скрипка
  • Айсылу Сайфуллина — скрипка
  • Иосиф Нурдаев — альт
  • Александр Цуркан — висл
  • Павел Чижик — перкуссия

Погрузитесь в чарующую музыку Востока и почувствуйте магию дудука — инструмента, который дарит слушателю не просто звуки, а разговор с вечностью.

Возможны изменения в составе участников концерта и программе.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
Imperial Hall Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Магия дудука: Виталий Погосян & Imperial Orchestra

В ближайшие дни

Музыка и любовь Таривердиева
6+
Классическая музыка
Музыка и любовь Таривердиева
15 октября в 19:00 Белый зал Политехнического университета Петра Великого
от 440 ₽
12+
Классическая музыка
Респиги. Бриттен. Дворжак. Григ
26 сентября в 19:00 Крыша Zarenkov Gallery
от 1100 ₽
Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте с видом на Исакий
6+
Вечеринка
Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте с видом на Исакий
2 ноября в 14:00 F11 Sky Bar & Restaurant
от 3800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше